Od 2035 roku zakaz rejestracji nowych samochodów z silnikami spalinowymi. Co z maszynami rolniczymi?

Parlament Europejski podjął decyzję o wycofaniu samochodów z silnikami spalinowymi od 2035 roku. Czy jednak zakaz ten obejmie również maszyny rolnicze takie jak ciągniki lub kombajny?

Od 2035 roku w Unii Europejskiej nie będzie można rejestrować nowych samochodów z silnikami spalinowymi . Parlament Europejski przyjął ustawę we wtorek (14 lutego 2023 r.) 340 głosami za, przy 279 przeciw i 21 wstrzymujących się. Sektor transportu powinien zatem znacznie ograniczyć emisje. Ale czy dotyczy to również traktorów ?

Sprawę postanowił zgłębić portal agrarheute.com, który pisze, że sektor transportu jest jedynym sektorem, w którym emisje wzrosły od 1990 r. Samochody osobowe, lekkie i ciężkie pojazdy użytkowe odpowiadają za ponad 70 proc. wszystkich emisji drogowych. UE postawiła sobie za cel neutralność klimatyczną do 2050 roku. Emisje związane z ruchem drogowym muszą zatem zostać zredukowane o 90 proc. Do 2035 roku samochody osobowe i lekkie samochody dostawcze mają stać się bezemisyjne.

Zakaz stosowania silników spalinowych nie dotyczy jednak ciągników i kombajnów w rolnictwie. Potwierdził to również producent silników Deutz AG, zapytany przez agrarheute : Naszym zdaniem rozporządzenie nie ma zastosowania do ciągników i kombajnów rolniczych. Jednak patrzymy na ten rozwój z niepokojem, ponieważ technologie, które są już dostępne dzisiaj do eksploatacji silnika spalinowego w sposób neutralny dla klimatu, nie są brane pod uwagę.

Niezależnie od unijnej decyzji przeciwko silnikom spalinowym, wielu producentów maszyn rolniczych już pracuje nad alternatywnymi napędami do ciągników, kombajnów i innych maszyn żniwnych. Podobnie jak inni producenci silników, Deutz AG prowadzi badania nad silnikami wodorowymi i alternatywnymi koncepcjami napędu. AGCO Power przygotowuje również swoje silniki do stosowania paliw alternatywnych za pomocą nowych silników Core 75 z modelu Fendt 700 Vario Gen7. Ponadto firma Fendt testuje już w praktyce ciągnik Fendt Vario napędzany wodorem . John Deere pracuje nad silnikiem zasilanym amoniakiem, a firma New Holland prowadzi już masową produkcję ciągników zasilanych metanem a niedawno wprowadziła na rynek ciągnik zasilany LNG.

Podczas Zielonego Tygodnia 2023 w Berlinie eksperci z branży inżynierii rolniczej zgodzili się, że olej napędowy, a w szczególności biodiesel, będzie nadal potrzebny w rolnictwie . Prof. Dr. Peter Pickel z firmy John Deere powiedział: Zrównoważone biopaliwa, takie jak olej roślinny lub biodiesel, są jedyną krótkoterminową opcją w tej dekadzie i w następnej, która znacznie obniży emisje CO₂ z mobilnych maszyn rolniczych, zwiększy bezpieczeństwo rolnictwa w sytuacjach kryzysowych dzięki niezależności z paliw kopalnych, jednocześnie poprawiając tworzenie wartości na obszarach wiejskich.