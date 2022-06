Od 2023 zmiany w dopłatach do upraw konopi

Zgodnie z przepisami unijnymi, które określają ramy prawne dla przyznawania płatności bezpośrednich we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, obszary wykorzystywane do produkcji konopi stanowią kwalifikujące się hektary, tylko jeżeli stosowane odmiany zawierają maksymalnie 0,2 proc. tetrahydrokanabinolu (THC).

– Od 2023 r. będą obowiązywały nowe przepisy UE, które określają wyższy maksymalny poziom THC, wynoszący 0,3 proc. Oznacza to, że od 2023 r. do wsparcia będą kwalifikowały się wszystkie odmiany konopi o zawartości do 0,3 proc. THC, w tym także konopie odmiany Finola, które zostały wykluczone ze względu na to, że w latach 2019–2020, średnia zawartość THC przekroczyła dopuszczalną obecnie w UE wartość (0,2 proc.) – informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W resorcie rolnictwa aktualnie zostały przygotowane 2 projekty rozporządzeń (dostępne na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji: https://legislacja.rcl.gov.pl/), które mają na celu dostosowanie obecnych przepisów do niektórych innych zmian wprowadzonych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

Jak podaje MRiRW zgodnie z projektowanymi przepisami w 2022 r., w przypadku upraw konopi włóknistych, które prowadzone są po dokonaniu wpisu do rejestru konopi włóknistych będą obowiązywać następujące zasady:

– wsparcie będzie przyznawane do powierzchni nie większej niż powierzchnia zawarta w tym rejestrze,

– rolnik będzie zobowiązany do przedłożenia w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, najpóźniej do 1 września 2022 r., specjalnego zaświadczenia z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o dokonaniu wpisu do rejestru konopi włóknistych, zawierającego m.in. informacje o miejscu i powierzchni działek ewidencyjnych, na których prowadzona jest uprawa.

Jak ustaliliśmy zmiany nie dotyczą rolników, którzy uzyskali stosowne zezwolenie na uprawę konopi włóknistych i złożyli je w ARiMR wraz z wnioskiem o przyznanie płatności za 2022 r.