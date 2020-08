Od 16 października wypłata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich 

Zaliczki będą w tym roku wypłacane od 16 października na maksymalnym dopuszczalnym przepisami Unii Europejskiej poziomie 70%. Jak zaznacza MRiRW, przy kalkulacji kwoty zaliczki będzie brana pod uwagę powierzchnia gruntów albo liczba zwierząt stwierdzone w ramach kontroli administracyjnej jako spełniające warunki do przyznania danej płatności.

W ocenie resortu rolnictwa wypłata zaliczek na poziomie 70% od dnia 16 października 2020 r. pozwoli w maksymalnym stopniu wykorzystać potencjał tego instrumentu w poprawie płynności finansowej gospodarstw.

Uwzględniono przy tym możliwości finansowe budżetu państwa w zakresie prefinansowania zaliczek na poczet płatności ostatecznie finansowanych z budżetu unijnego (tj. zaliczek na poczet: jednolitej płatności obszarowej, płatności za zazielenienie, płatności dla młodych rolników, płatności dodatkowej, płatności do krów, płatności do bydła, płatności do owiec, płatności do kóz, płatności do roślin pastewnych, płatności do roślin strączkowych na ziarno, płatności do buraków cukrowych, płatności do ziemniaków skrobiowych, płatności do pomidorów, płatności do truskawek, płatności do chmielu, płatności do lnu, płatności do konopi włóknistych oraz wsparcia w ramach systemu dla małych gospodarstw) oraz finansowania zaliczek na poczet przejściowego wsparcia krajowego (tj. płatności niezwiązanej do tytoniu).

Zaliczki na poczet płatności bezpośrednich będą wypłacane wyłącznie w ramach limitu wydatków zaplanowanych na ten cel w ustawie budżetowej na 2020 r.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 16 października 2020 r., tj. w dniu, od którego, zgodnie z przepisami unijnymi, możliwe jest rozpoczęcie wypłaty zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2020 r. Pozwoli to na sprawne rozpoczęcie wypłaty zaliczek za 2020 r. przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.