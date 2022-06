Ochrona soi – herbicydy na chwasty jednoliścienne w soi

W ochronie soi do zwalczania jedynie chwastów jednoliściennych rocznych, jak i wieloletnich w uprawie soi zarejestrowanych jest 26 graminicydów. Podpowiadamy, jakie herbicydy i kiedy stosować.

Najbardziej uciążliwym chwastem jednoliściennym w uprawie soi jest chwastnica jednostronna. Ponadto na plantacji mogą pojawić się (w nieco mniejszym nasileniu) inne roczne chwasty prosowate, np. włośnica sina i zielona oraz palusznik krwawy. Nierzadko plantatorzy maja problem z placowo występującym perzem właściwym.

W celu zwalczenia chwastnicy jednostronnej oraz ograniczenia występowania pozostałych gatunków prosowatych (włośnice, paluszniki) czy samosiewów zbóż, zaleca się najniższe zalecane dawki graminicydów, a w przypadku wystąpienia na plantacji chwastów jednoliściennych wieloletnich, tj. perz właściwy, stosuje się dawki maksymalne zalecane przez producenta.

Plantator ma do wyboru 4 s.cz. graminicydów, tj. cykloksydym, chizalofop-P-etylu, kletodym i fluazyfop-P-butylu, które posiadają rejestrację w uprawie soi ale jako rośliny małoobszarowej.

Jakie herbicydy i kiedy?

Związek z grupy cykloheksanodionów jaki jest cykloksydym znajduje się tylko w 1 preparacie – Focus Ultra 100 EC.

Herbicyd ten można stosować w uprawie soi ale w bardzo krótkim przedziale czasowym, czyli od fazy rozwiniętego trójlistkowego liścia na 2 węźle do fazy rozwiniętego trójlistkowego liścia na 9 węźle (BBCH 12-19). Chwasty wrażliwe na ten preparat to: chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, palusznik krwawy, proso, stokłosa płonna, sorgo alpejskie, samosiewy zbóż, stokłosa polna, wiechlina zwyczajna, włośnica zielona, włośnica ber, wyczyniec polny, życica wielokwiatowa i trwała. Natomiast chwasty średnio wrażliwe to jęczmień płonny i perz właściwy (do fazy pierwszego kolanka, BBCH 31). Zalecane dawki do zwalczania chwastów rocznych to 1,0-2,0 l/ha, natomiast dla wieloletnich to 4,0-5,0 l/ha.

Związek z grupy pochodnych kwasu arylofenoksypropionowego czyli chizalofop-P-etylu znajduje się w 14 preparatach, tj. Achiba 05 EC, Elegant 05 EC, Graminis 05 EC, Labrador 05 EC, Lampart 05 EC, Leopard Extra 05 EC, Quick 05 EC, Supero 05 EC, Targa Super 05 EC, Taurus 05 EC, Buster 100 EC, Investo 100 EC, Jenot 100 EC i Pilot 10 EC.

Graminicydy te można stosować w bardzo szerokim zakresie czasowy, od fazy pierwszej pary liści właściwych aż do fazy, gdy widoczne są pierwsze pąki kwiatowe soi (BBCH 11-51). Istotną sprawą jest faza rozwojowa zwalczanych chwastów. Najlepsze rezultaty osiąga się gdy chwasty jednoliścienne roczne (głównie prosowate) znajdują się w fazie 2 liści do końca fazy krzewienia (BBCH 12-29). Wtedy zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania wynosi 1,0-1,25 l/ha. W przypadku wystąpienia chwastów wieloletnich, tj. perz właściwy zalecana dawka wzrasta dwukrotnie i wynosi 2,0-2,5 l/ha, z tym zastrzeżenie, że perz nie może być wyższy niż 10-15 cm a jego faza rozwojowa powinna zwierać się w przedziale 4-6 liści (BBCH 14-16).

Pamiętajmy, że zalecenia te dotyczą graminicydów, które zawierają w swoim składzie 50 g/l s.cz. W przypadku, gdy zdecydujemy się na preparaty, które w swoim składzie zawierają 100 g/l s.cz., to wtedy zalecenia odnośnie zwalczania chwastów rocznych wynoszą 0,5-0,6 l/ha, natomiast dla wieloletnich (tj. perz właściwy) 1,0-1,25 l/ha.

Związek z grupy cykloheksenodionów czyli kletodym znajduje się w 5 graminicydach, tj. Cegorian Extra 120 EC, GramiGuard, Select Super 120 EC, Kleo 240 EC, Logik 240 EC.

Herbicydy te zaleca się aplikować w uprawie soi od fazy rozwiniętego drugiego liścia właściwego do fazy gdy widoczne są pierwsze pąki kwiatowe (BBCH 12-51). Najlepszą skuteczność w zwalczaniu chwastów rocznych jednoliściennych, uzyskuje się wtedy, kiedy znajdują się w fazie 2 liścia do początku fazy krzewienia (BBCH 12-21), a chwasty wieloletnie (np. perz właściwy) kiedy faza zawiera się w przedziale 4-6 liści (BBCH 14-16).

Herbicydy, które zawierają w swoim składzie 120 g/l s.cz., skutecznie zwalczają chwasty roczne, np. prosowate, owies głuchy, wyczyńca polnego, miotłę zbożową czy samosiewy zbóż w dawce 0,8 l/ha, natomiast wieloletnie w tym perz właściwy w dawce 2,0 l/ha. Natomiast środki, które mają w swoim składzie 240 g/l s.cz., bardzo dobrze eliminują chwasty roczne w dawce 0,5 l/ha, natomiast wieloletnie (perz właściwy) w dawce 1,0 l/ha. Aby zwiększyć skuteczność działania zaleca się dodanie dedykowanego adiuwanta.

Związek z grupy pochodnych kwasów arylofenoksykarboksylowych, jakim jest fluazyfop-P-butylu, występuje w 6 preparatach, tj. Frequent, Privium 125 EC, Balatella Forte 150 EC, Esorio 150 EC, Foster Forte 150 EC, Fusilade Forte 150 EC.

Środki te należy stosować nie wcześniej niż po wykształceniu przez soję 2-3 liści (BBCH 12-13) i nie później, niż przed ukazaniem się pierwszego pąka kwiatowego na zewnątrz liści (BBCH 51). Chwasty wrażliwe na działanie fluazyfop-P-butylu to: chwastnica jednostronna, owies głuchy, samosiewy zbóż, stokłosa bezostna, włośnica sina, włośnica zielona, wyczyniec polny, kłosówka wełnista, kostrzewa owcza, perz właściwy i wiechlina łąkowa. Najlepsze efekty chwastobójcze uzyskuje się, wtedy gdy chwasty roczne znajdują się w fazie od 2 liści do początku krzewienia (BBCH 12-21), a chwasty wieloletnie (np. perz właściwy) w fazie 4-10 liści (gdy rośliny mają 15-20 cm wysokości).

Preparaty zawierające w swoim składzie 125 g/l s.cz., stosuje się w następujących dawkach: 0,75-1,0 l/ha (chwasty roczne prosowate) oraz 2,0 l/ha (chwasty wieloletnie, np. perz właściwy). Natomiast środki, które mają w swoim składzie 150 g/l s.cz., bardzo dobrze eliminują chwasty roczne prosowate w dawce 0,6-0,83 l/ha, natomiast wieloletnie (perz właściwy) w dawce 1,7 l/ha.