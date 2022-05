Ochrona rzepaku przed zgnilizną twardzikową – właściwy moment aplikacji fungicydu

W cieplejszych częściach kraju plantacje rzepaku są już zaawansowane w kwitnieniu. Rolnicy z tych regionów są już po pierwszych zabiegach ochrony przed chorobami i szkodnikami. Do zabiegu szykują się plantatorzy na pozostałym obszarze. Podpowiadamy, jak wyznaczyć właściwy moment dla zabiegu ochrony fungicydem.

Rzepak może kwitnąć do ok. 6 tygodni, co dla środków ochrony roślin oznacza dość długi okres. Zarówno zbytni pośpiech, jak i opóźnienia w opryskiwaniu nie są wskazane. Za wczesna aplikacja fungicydów sprawi, że preparaty nie obejmą ochroną tak długo kwitnącego rzepaku, natomiast zastosowane zbyt późno nie spełnią już swej funkcji ochronnej. Kluczowe dla podjęcia decyzji co do wyznaczenia momentu zabiegu opryskiwania są warunki pogodowe w danym roku uprawy.

Przy sprzyjających infekcji wysokiej wilgotności powietrza oraz gleby i temperaturze w granicach 16°-26°C nie należy opóźniać aplikacji fungicydu i w razie konieczności podzielić zabieg na dwa opryski.

W warunkach wysokiej wilgotności lepiej wjechać w pole opryskiwaczem krótko po rozpoczęciu kwitnienia, aby nie dopuścić do pierwszych infekcji.

W warunkach umiarkowanej pogody zabieg przeciwko zgniliźnie twardzikowej przeprowadza się w pełni kwitnienia – na początku opadania płatków kwiatowych.

Natomiast sucha gleba, słoneczna pogoda i wysoka temperatura nie sprzyjają zarodnikowaniu. Wówczas, jeśli pozwala na to historia pola, zabieg można nieco opóźnić i zastosować fungicyd w fazie końca kwitnienia. W takim przypadku działa się przede wszystkim na ochronę łuszczyn przed chorobami, tj. czernią krzyżowych i zasiedleniem nasion przez grzyby rodzaju Alternaria. Przy zabiegu w końcu kwitnienia (na łuszczynę) trzeba uwzględnić okres karencji dla zastosowanego środka; zabieg przeprowadza się najpóźniej, gdy 10 proc. łuszczyn osiągnie ostateczną wielkość (BBCH 71-73).

Do zwalczania zgnilizny twardzikowej rzepaku stosuje się triazole, strobiluryny i ich mieszaniny. Zdecydowana większość zarejestrowanych preparatów oprócz zgnilizny twardzikowej zwalcza także czerń krzyżowych i szarą pleśń.

