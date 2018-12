Ochrona miejsca pracy rolnika

Prezentujemy stanowisko Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej z 15 marca w sprawie ochrony miejsca pracy rolnika.

„W związku z napływającymi licznymi głosami rozgoryczonych i bezradnych rolników, Walne Zgromadzenie DIR wyraża swój kategoryczny sprzeciw wobec utrudnianiu pracy producentom rolnym na obszarach tradycyjnie wiejskich przez napływowych mieszkańców.

Polska wieś w ostatnich dekadach na tle całego kraju doświadczyła najintensywniejszych przemian społecznych i ekonomicznych. Z niepokojem obserwujemy bardzo wzburzające zjawisko dyskryminacji ciężkiej i ważnej pod względem zabezpieczenia żywności pracy rolnika, a wręcz paraliżowania i prześladowania produkcji rolniczej na wsi.

Na przestrzenie ostatnich lat obraz wsi bardzo ewoluował. Coraz więcej zmęczonych życiem i pracą w mieście ludzi pragnie zamieszkać i wieść „sielskie życie” na prowincji. Z dużą intensywnością narasta niepokojące zjawisko uporczywego utrudniania i prześladowania pracy rolników przez nowych mieszkańców wsi. Zdumiewający jest przy tym fakt, że rolnicza produkcja przeszkadzać zaczyna również tym, którzy jeszcze niedawno sami żyli z roli i hodowli. Alarmujemy!!! – rolnicy zaczynają być w mniejszości. Praca rolnika zaczyna przeszkadzać współmieszkańcom – zwierzęta, nawozy, a nawet rośliny „śmierdzą”.

Tymczasem rolnicy w swym trudzie codziennej pracy muszą przestrzegać bardzo rygorystycznych norm, są uzależnieni od warunków atmosferycznych i od jakiegoś czasu od „dobrej woli sąsiada”, który w czasie żniw nie zadzwoni na policję, by przepędzić rolnika z pola. Przyjezdni sąsiedzi do walki z rolnikami zaprzęgają paragrafy, policję i sądy. Przeszkadza im, że suszarnia za głośno chodzi, że kombajn hałasuje i przejeżdża wiejską drogą, że kosi w polu – ot normalne czynności w gospodarstwie, gdy trzeba spieszyć się z koszeniem przed zmianą pogody, zwieźć zboże do magazynów, wysuszyć. Na domiar wszystkiego za te wszystkie „WYBRYKI” rolnicy zaczęli być karani przez sądy na podstawie Kodeksu wykroczeń.

Z uwagi na to, że z dużą intensywnością narasta niepokojące zjawisko uporczywego zakłócania, a wręcz prześladowania pracy rolników przez nowych mieszkańców wsi, Walne Zgromadzenie Dolnośląskiej Izby Rolniczej podjęło działania mające na celu przeciwdziałanie zaistniałej sytuacji na obszarach wiejskich.

Walne Zgromadzenie DIR apeluje do wójtów, burmistrzów, starostów i prezydentów o włączenie się w kampanię społeczną poprzez podjęcie działań informacyjnych i prewencyjnych w zakresie: informowanie ludności napływowej o podstawowej funkcji wsi, o charakterze i sezonowości pracy w rolnictwie, o tym że wieś jest „fabryką żywności pod gołym niebem”, a głównym przeznaczeniem dróg wiejskich i śródpolnych jest dojazd do pól, uwzględnienia problemów rolników na wsi związanych z prowadzeniem produkcji rolnej na etapie dokonywania zapisów podczas opracowywania miejscowych planów zagospodarowywania przestrzennego, dostosowania dróg wiejskich i śródpolnych do nowoczesnego sprzętu rolniczego, informowania mieszkańców wsi oraz służb porządkowych o konieczności wykonania prac polowych w czasie żniw bez względu na porę dnia i inne zdarzenia”.

Źródło: DIR