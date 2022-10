Ochrona herbicydowa rzepaku – powschodowe zwalczanie chwastów. Plantatorzy rzepaku ozimego, praktycznie co roku, muszą się mierzyć z problemem czy zaryzykować i zastosować zabieg herbicydowy na dopiero co wschodzące chwasty i rzepak? Czy może poczekać jeszcze 2-3 tygodnie i wykonać oprysk, kiedy rośliny rzepaku ale również i chwasty będą miały już przynajmniej jedną parę liści? A może odczekać jeszcze 1-2 tygodnie aż rzepak i większość chwastów osiągnie fazę 2-4 liści i wtedy zastosować odpowiednią kombinację s.cz. herbicydów?

Niestety nie ma jednoznacznej odpowiedzi na te pytania. Tak naprawdę to plantator musi na polu, sam podjąć decyzje co do terminu aplikacji i wyboru s.cz. herbicydu, gdyż jest to związane głównie z dwoma czynnikami: składem gatunkowym oraz korzystnym bądź mniej korzystnym przebiegiem warunków pogodowych.

Chwasty, chwasty, chwasty…..

Strategia ochrony rzepaku ozimego przed chwastami powinna opierać się na zasadzie: najpierw „klasyczny” herbicyd najlepiej o szerokim spektrum zwalczania chwastów (zarówno jedno jak i dwuliściennych), głównie tych uciążliwych czy problematycznych, tj. przytulia czepna, rumian polny, rumianek pospolity, chaber bławatek, bodziszek drobny, stulicha psia oraz gwiazdnica pospolita, a później poprawka graminicydem, zwalczającym głównie samosiewy zbóż oraz uciążliwe chwasty jednoliścienne wieloletnie, tj. perz właściwy, wiechlina zwyczajna czy wiechlina roczna i niejako przy okazji chwasty jednoliścienne roczne, tj. miotła zbożowa czy wyczyniec polny. Takie podejście do tematu zwalczania chwastów, daje nam praktycznie stu procentową pewność, że plantacja będzie wolna od większości gatunków chwastów, oczywiście dotyczy to konkretnej plantacji i tylko w danym sezonie wegetacyjnym.

Zwalczanie chwastów jedno i dwuliściennych

Termin aplikacji – od fazy liścieni rzepaku ozimego

dimetachlor (np. Teridox 500 EC) – można aplikować od fazy liścieni do fazy 4 liści rzepaku ozimego. Natomiast chwasty najskuteczniej zwalczane są w fazie kiełkowania do fazy dobrze wykształconych liścieni. Substancja ta skutecznie ogranicza miotłę zbożową oraz bodziszki, gwiazdnicę pospolitą, jasnotę purpurową, marunę bezwonną, niezapominajkę polną, rdest powojowaty, rumianek pospolity. Ważna informacja: dimetachlor nie zaleca się stosować częściej niż co trzy lata na tym samym polu, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg s.cz. na 1 ha!

(np. Bantux, Bantux 500, Butisan 400 SC, Butisan 500 SC, Butisan Mono, Butisan S, Dakota 500 SC, Fuego 500 SC, Macho 500 SC, Metax 500 SC, Met-Nex 500 SC, Metaz 500 SC, Metazachlor 500 SC, Metazanex 500 SC, Metkan 500 SC, Mezotop 500 SC, Mezzo 500 SC, Mezzo Plus 500 SC, Mezzo Super 500 SC, Naspar 500 SC, Naspar Solo 500, Parsan 500 SC, Raper 500 SC, Raper Solo 500, Rapex 500 SC, Rapsan 500 SC, Rapsan Solo 500, Rapuzi 500 SC, Rego 500 SC, Rexxan SC, Znachor 500 SC). Metazachlor można stosować od fazy liścieni aż do momentu osiągniecia przez rzepak ozimy fazy 4-6 a w niektórych przypadkach nawet 8 liści właściwych. Chwasty najskuteczniej ograniczane są w fazie liścieni do fazy 2 liści właściwych. Metazachlor w sposób zadawalający ogranicza wyczyńca polnego oraz chwasty dwuliścienne, tj. gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przetaczniki, przytulia czepna, rumianek pospolity, stulicha psia, tasznik pospolity. metazachlor + chinomerak (np. Butisan Star 416 SC, Butisan Top, Impesco 416 SC, Permuson 416 SC, Rapsan Plus, Rapsan Turbo). Duet ten można stosować w fazie liścieni do 8 liści lub w fazie 2 liści do 8 liści rzepaku ozimego, głównie do zwalczania miotły zbożowej i niektórych chwastów dwuliściennych, np. gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, maruna bezwonna (do fazy dwóch liści), przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przetacznik polny, przytulia czepna (do fazy liścieni), szarłat szorstki i rumianek pospolity.

Termin aplikacji – od fazy 1 liścia rzepaku ozimego

metazachlor + pikloram + aminopyralid (np. Corvus, Kliper, Spark) – ta gotowa fabrycznie, mieszanina trójskładnikowa może być stosowana w fazie 1 do 3 liści właściwych rzepaku ozimego. Trio to, skutecznie ogranicza chwasty znajdujące się w fazie liścieni do fazy 2 liści właściwych, tj. miotła zbożowa i niektóre dwuliścienne, np. chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna i rumianek pospolity.

Termin aplikacji – od fazy 2 liści rzepaku ozimego

metazachlor + dimetenamid-P (np. Butisan Duo 400 SC, Sprinbok Duo, Sprinbok). Mieszanka ta jest polecana w bardzo szerokim przedziale czasowym, tj. od fazy 2 liści aż do osiągniecia przez rzepak ozimy 8 liści właściwych. Duet ten skutecznie ogranicza chwasty od wschodów do osiągniecia fazy 2-4 liści właściwych. Ponadto zaletą tej mieszaniny jest jej wysoka skuteczność w ograniczaniu miotły zbożowej i niektórych uciążliwych chwastów dwuliściennych rocznych, tj. bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, maruna bezwonna, przytulia czepna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, rumianek pospolity, tasznik pospolity i tobołki polne.

Termin aplikacji – od fazy 4 liści rzepaku ozimego

propyzamid (np. Barclay Propyz SC, Kerb 400 SC, Kerb 50 WP, Ortis 400 SC, PPZ-400 SC, Prince Duo 400 SC, Propyzaflash SC, TurboPropyz SC). Propyzamid zalecany jest do stosowania na plantacjach rzepaku, który został posiany późno, a który przed końcem wegetacji jesiennej, osiągnął fazę 4-5/6 liści właściwych. Substancja ta jest najczęściej wykorzystywana do zwalczania późno wschodzącej miotły zbożowej czy wyczyńca polnego a czasami życicy wielokwiatowej oraz oczywiście samosiewów zbóż. Ponadto skutecznie ogranicza gwiazdnicę pospolitą, jasnotę purpurową, przetacznik bluszczykowaty, przytulię czepną (tylko wschody jesienne) oraz rdest powojowaty.

Zwalczanie chwastów jednoliściennych

Obecnie plantator ma do dyspozycji sześć zarejestrowanych s.cz. graminicydów, tj. kletodym, chizalafop-p-etylu, chizalafop-p-tefurylu, fluazyfop-p-butylu, propachizafop i cykloksydym, które może stosować jesienią w rzepaku ozimym do zwalczania jedynie chwastów jednoliściennych rocznych i wieloletnich.

Termin aplikacji – od fazy liścieni rzepaku ozimego

kletodym (np. V-Dim, VextaDim 240 EC), można aplikować od fazy liścieni aż do fazy 8 liści rzepaku ozimego. Skutecznie zwalcza miotłę zbożową i wyczyńca polnego.

Termin aplikacji – od fazy liścieni lub 1 liścia rzepaku ozimego

chizalofop-P etylu (np. Achiba 05 EC, Maceta 50, Targa Super 05 EC, Agard 100 EC, Demetris 100 EC, Digator 100 EC, Grasser 100 EC, Pilot 10 EC, Superb 100 EC, Superic 100 EC, Elegant 05 EC, Graminis 05 EC, Labrador 05 EC, Quick 05 EC, Supero 05 EC, Taurus 05 EC, Targa Max 10 EC). Substancję tę można stosować w bardzo szerokim przedziale czasowy, obejmując fazę liścieni poprzez 1 liść aż do osiągniecia przez rzepak fazy 8-9 liści, czyli tak naprawdę aż do końca wegetacji jesiennej. Stosuje się ją do ograniczania występowania głównie samosiewów zbóż, miotły zbożowej, wyczyńca polnego, życicy wielokwiatowej, wiechliny rocznej oraz perzu właściwego.

Termin aplikacji – od fazy 2 liści rzepaku ozimego