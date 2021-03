Ochrona fungicydowa w zabiegu T1

Plantacje zbożowe wiosną muszą być pod stałym nadzorem rolnika, aby mógł określić ewentualne występowanie chorób. Pierwszy wiosenny fungicydowy zabieg T1 ma ogromne znaczenie, gdyż zapewnia roślinom dobry start w celu uzyskania wysokiego plonu. Dziś podpowiadamy, kiedy i czym wykonać pierwszy wiosenny zabieg fungicydowy w zbożach.

Zabieg T1 powinien być wykonany w fazie BBCH 29-32 tj. od fazy krzewienia do fazy drugiego kolanka. Głównym celem zabiegu jest zwalczanie chorób podstawy źdźbła. Nie może być on pominięty (duży udział zbóż w strukturze zasiewów w gospodarstwie i duże nasilenie chorób), jego działanie widoczne jest pod koniec wegetacji. Jeśli nie był wykonany w terminie T1 to na silnie porażonych plantacjach obserwujemy wyleganie i płonne białe kłosy świadczące o występowaniu choroby podstawy źdźbła.

Jednocześnie zabieg T1 eliminuje grzyby występujące na liściach powodujące takie choroby jak mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdzę brunatną w pszenicy, pszenżycie i życie oraz plamistość siatkową liści w jęczmieniu. Jeśli na plantacji występuje duże nasilenie chorób liści, przekraczające dopuszczalne progi szkodliwości dla danej choroby, wskazane jest jak najszybsze wykonanie zabiegu, gdy tylko warunki atmosferyczne pozwolą wjazd na pole i umożliwią skuteczne działanie fungicydów. Warto zwrócić uwagę na informacje zawarte w etykiecie dotyczące temperatury stosowania środka.

Dla większości fungicydów optymalna temperatura aplikacji wynosi 12-20oC, ale niektóre substancje czynne jak: fenpropimorf z grupy morfolin, prochloraz z grupy imidazoli i proquinazid z grupy quinozololin mogą być zastosowane w niższych temperaturach. Jeśli rolnik stwierdzi, że plantacja jest zagrożona przez jeden, dwa grzyby chorobotwórcze wówczas może zastosować fungicyd jednoskładnikowy, np. z grupy chemicznej triazole lub z innej grupy skutecznie zwalczającej istniejące zagrożenie.

Najczęściej taka możliwość występuje jeśli do siewu zastosowaliśmy zaprawiony kwalifikowany materiał siewny. Zastosowana w zaprawie substancja czynna opóźnia porażenie liści przez grzyba zwalczanego w zabiegu T1. W przypadku dużego nasilenia chorób wskazane jest zastosować preparaty kompleksowe, czyli zarejestrowane do zwalczania pełnego spektrum chorób, które zagrażają uprawom zbóż na wiosnę.

Poniżej podano mieszaniny fabryczne substancji czynnych, które działają w pszenicy ozimej przeciwko chorobom podstawy źdźbła (łamliwości źdźbła, fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła i korzeni) oraz patogenom atakującym w pierwszej kolejności liście (mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew pszenicy (objawy występują na liściach), brunatna plamistość liści):

protiokonazol, bifaksen, np. Aviator Xpro 225,

protiokonazol, bifaksen, spiroksamina, np. Boogie Xpro 400 EC

protiokonazol, spiroksamina, np. Proline Max 460 EC

epkoksykonazol i krezoksym metylu, fenpropimorf, np. Juwel TT 483 SE;

epkoksykonazol i krezoksym metylu, np.: w preparatach: Allegro 250 EC

piraklostrobina, epoksykonazol, np. Opera Max 147,5 SE

epoksykonazol, metkonazol, np. Osiris 65 EC;

epoksykonazol, metrafenon, np. Ceando 183 SC

fluksapyroksad, epoksykonazol, np. Secardo XE 125 EC;

fluksapyroksad, epoksykonazol, piraklostrobina, np. Adexar Plus

tiofanat metylowy, epoksykonazol, np. Epofanat 497 S.C., Dultreks-Pro 497 SC

fenpropimorf, metrafenon, epoksykonazol, np. Capalo 337,5 SE

prochloraz, tebukonazolu i proquinazidu, np.Tarot 200 EC+Zamir 400EW, Talian 200EC+Zamir 400 EW, Unicorn+Zamir 400 EW

Substancja czynna tiofanat metylowy, epoksykonazol zawarta w preparacie Epofanat 497 S.C., Dultreks-Pro 497 S.C. zarejestrowana jest do zwalczania chorób grzybowych liści, natomiast nie niszczy chorób podstawy źdźbła (łamliwości źdźbła, fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła i korzeni).

Substancja czynna cyprodynil zawarta w preparacie Unix 75 WG i tiofanat metylu w preparacie Topsin M 500 SC zarejestrowane są do zwalczania wymienionych chorób i należą do preparatów jednoskładnikowych.

Jeśli na plantacji obserwuje się duże nasilenie fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła i korzeni lub innych chorób, środek należy zastosować w górnej zarejestrowanej dawce.