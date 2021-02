Obława na… krowy. Uciekły do lasu

Nietypową interwencję podjąć musieli 17 lutego strażacy z Janowa Lubelskiego. Do tamtejszej komendy powiatowej wpłynęło zgłoszenie dotyczące… zaginięcia 17 sztuk bydła hodowlanego. Okazało się, że dzień wcześniej odsadki uciekły do pobliskiego lasu.

Jak informują janowscy strażacy, były to zwierzęta trzymane na wolnym wybiegu, którym udało się sforsować okalający pastwisko drewniany płotem. Właściciel początkowo próbował sam je odnaleźć, ale że mu się to nie udało, zostały rozstawione dwuosobowe patrole na krańcach lasu, a następnie 11 sztuk tyralierą zagoniono do gospodarstwa.

Później udało się zlokalizować pozostałe sześć odsadków, niestety wypłoszone zwierzęta uciekały przed ratownikami i nie było możliwości ani ich złapania, ani zagonienia na ogrodzony teren. Akcja zakończyła się rozstawieniem przez właściciela paśników w pobliżu gospodarstwa.

W działaniach udział brało 4 ratowników z Państwowej Straży Pożarnej oraz 49 ratowników z Ochotniczych Straży Pożarnych.

Paweł Palica

foto: KP PSP Janów Lubelski