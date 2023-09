Obietnice Ursuli von der Leyen są jej problemem – embargo będzie obowiązywać

Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda zapowiedział dziś w Studiu PAP, że Polska na decyzję Komisji Europejskiej w sprawie przedłużenia zakazu importu zbóż czeka do północy 15 września. Po północy niezależnie od decyzji KE ogłoszone zostanie rozporządzenie bezterminowo przedłużające embargo.

Minister Buda powiedział, że nie wie jeszcze, jaka będzie decyzja Komisji Europejskiej, jednak stanowisko polskiego Rządu jest jasne – embargo zostanie przedłużone i to bezterminowo.

– Nie jesteśmy dzisiaj w stanie przewidzieć, kiedy stosunki pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą, między Polską a Ukrainą, dotyczące rolnictwa, będą uregulowane, dlatego rozporządzenie będzie bezterminowe – powiedział minister rozwoju i technologii.

Waldemar Buda powiedział, że dotychczasowy brak podjęcia decyzji przez Komisję Europejską jest prawdopodobnie wynikiem działań lobbingowych, co jednakże nie tłumaczy przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen, pełniącej swój urząd już 5 lat.

– Mamy bardzo dynamiczne czasy, covid, wojna, powinna być jasna i krótka decyzja – mówił minister Buda. – Nic się nie dzieje z ukraińskim zbożem jeśli my dokonujemy blokady na poziomie 5 krajów, bo to zboże i tak płynie, ale do innych krajów.

Waldemar Buda został też zapytany o obietnicę złożoną przez von der Leyen prezydentowi Zełeńskiemu o nieprzedłużeniu embarga. Powiedział, że obietnice wiążą tych, którzy je składają i jest to problem przewodniczącej Komisji Europejskiej, natomiast bez względu na wszystko embargo będzie obowiązywać.