Obietnice MRiRW na 2022 rok: Dotowane ubezpieczenia upraw, zmiany w KRUS i pomoc dla hodowców trzody

Dzisiaj o godz. 10 w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja prasowa z udziałem ministra Henryka Kowalczyka, w której przedstawił on plany resortu na nadchodzący, 2022 rok.

– Najważniejszym dokumentem, który jest przed MRiRW i przed Komisją Europejską jest zakończenie negocjacji i wdrożenie Krajowego Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027. Plan Strategiczny dla WPR jest dokumentem, który określi perspektywę finansową i priorytety MRiRW ze środków WPR. Ten program jest ze szczególnym zwróceniem uwagi na ochronę klimatu i środowiska, stąd m.in. oprócz płatności bezpośrednich, które są przewidziane na poziomie co najmniej na poziomie średnim europejskim dla gospodarstw poniżej 50 ha (102 proc. średniej europejskiej), to oprócz płatności bezpośrednich są przewidziane płatności związane z ochroną środowiska i klimatu (ekoschematy) – mówił dziś minister Kowalczyk.

Minister zapowiedział jednocześnie, że zaakceptowany już przez Radę Ministrów Projekt Strategiczny do WPR zostanie złożony do Komisji Europejskiej do końca tego roku.

Minister stwierdził, że jednym z priorytetów MRiRW na 2022 rok będzie zbudowanie i wdrożenie systemu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

– To jest bardzo istotne ze względu na niepewne czasy jeśli chodzi o klimat, ze względu na klęski żywiołowe. Ten system ubezpieczeń, który chcemy zbudować, będzie się opierał przede wszystkim na dużej dotacji z budżetu państwa do składek rolników – mówił minister, zapowiadając dopłaty na poziomie 65 proc. składki.

Ma być to niekomercyjny system ubezpieczeń wzajemnych, w którym niewykorzystane w danym roku składki będą przechodziły na następne lata, powodując zmniejszenie stawek.

Kolejnym priorytetem ma być budowanie narodowego holdingu spożywczego, który ma być odpowiedzią m.in. na zmowy cenowe przetwórców czy pośredników.

Jednym z punktów na przyszły rok jest także wprowadzenie ustawy o emeryturach rolniczych, która pozwoli na przechodzenie na emeryturę bez konieczności wyzbywania się gospodarstwa. Ustawa jest już przygotowana i przekazywana do konsultacji. Zwiększony ma zostać także zasiłek chorobowy dla rolników, który ma wynosić 20 zł za dzień, a w przypadku choroby spowodowanej koronawirusem 30 zł za dzień. Od 1 stycznie rolnicy mają otrzymywać wyższe kwoty za uszczerbek na zdrowiu; z 809 zł obecnie do 1033 zł za 1 proc. uszczerbku na zdrowiu.

Minister mówił też o walce z ASF i trudnej sytuacji hodowców trzody chlewnej; aby rolnicy “przetrzymali” trudny okres zostanie wprowadzone rozporządzenie dopłaty do utrzymania loch; 1000 zł na 10 prosiąt. Rolnicy, u których stwierdzono ognisko ASF z tytułu nakazu zaprzestania produkcji mają z kolei otrzymywać 1 zł za jeden dzień utrzymywania 1 szt. trzody chlewnej z limitem 50 sztuk na 200 sztuk.

Zwiększone zostaną także limity do zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze ze 100 do 110 l/ha oraz z 30 na 40 l na dużą jednostkę przeliczeniową bydła.

Minister przypomniał także o ustawie o rolniczym handlu detalicznym.