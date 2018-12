Obfite pokazy kukurydziane Syngenty

Kolekcja 19 odmian mieszańcowych kukurydzy, wyniki plonowania, wymiana doświadczeń i doradztwo agrotechniczne – tak w kilku słowach można opisać pokazy kukurydziane Syngenta w Gospodarstwie Rolnym w Budziszowie k/ Kobierzyc (woj. dolnośląskie). Sprawdź, które odmiany sprawdziły się tu najlepiej i uzyskały plon ponad 14 ton z hektara.

12 września b.r. na poletkach demonstracyjnych w Gospodarstwie Rolnym Artura Janeckiego, firma Syngenta zaprezentowała 19 odmian mieszańcowych kukurydzy. Na miejscu eksperci Syngenty oprowadzali licznie przybyłych rolników po poletkach, omawiając szczegółowo każdą odmianę. Taki bezpośredni kontakt z przedstawicielami firmy oraz możliwość sprawdzenia, jak poszczególne odmiany poradziły sobie z tegorocznymi warunkami pogodowymi, to świetna okazja, aby uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania oraz wymienić się doświadczeniami z innymi rolnikami.

Kluczowe nowości Syngenty

Na poletkach pokazowych szczególną uwagę zwróciła kukurydza SY Talisman. Jest to odmiana wcześniejsza z grupy FAO 220- 230 z przeznaczeniem do uprawy na ziarno, która jest liderem plonu ziarna w grupie wczesnej. W Budziszowie, jeszcze przed zorganizowanymi we wrześniu pokazami, Syngenta przeprowadziła częściowe zbiory i pomiary plonowania poszczególnych odmian. SY Talisman uzyskała najwyższy plon – ponad 14 ton ziarna z hektara przy wilgotności 14%. Taki wynik plonowania, w tak suchym roku, jest bardzo dobrym wynikiem. Warto podkreślić regularny, ładny wygląd w pełni wypełnionych ziarnem kolb. Odmiana ma dużą odporność na Fusarium oraz choroby liści i wyleganie. Warto wspomnieć, że ma ona ciekawy pokrój, zakrywając międzyrzędzia. Dzięki temu chwasty nie mają wystarczająco dużo światła, mają utrudniony wzrost i rozwój, przez co są mniejszą konkurencją dla roślin kukurydzy.

Kolejną wyróżniającą się odmianą, którą można było zobaczyć na pokazach, jest SY Kardona. Zalicza się ona do średnio-wczesnych o FAO 250, o bardzo szybkim wzroście początkowym i bogatym ulistnieniu. Jest to odmiana mieszańcowa z przeznaczeniem głównie na kiszonkę. W doświadczeniach PDO COBORU 2016 w grupie średnio-wczesnej uzyskała najwyższy plon suchej masy 224 dt/ha (104% wzorca) oraz najwyższy plon jednostek pokarmowych 24.9 tyś/ha (104% wzorca)

– Jest to bardzo ciekawa propozycja dla rolników, którzy uprawiają kukurydzę na kiszonkę – mówił Jerzy Grzesiek, Syngenta Polska. Może też być uprawiana na ziarno i w Budziszowie uzyskała ona plon – prawie 12 ton ziarna z hektara przy wilgotności 14%.

Trzecią rekomendowaną odmianą jest SY Pandoras, może być podwójnie użytkowana, bowiem sprawdza się zarówno w uprawie na ziarno, jak i na kiszonkę.

Kukurydza ta ma FAO 240. Jest to nowość zarejestrowana na początku tego roku. W doświadczeniach rejestrowych wyróżniała się wysokim plonowaniem. Szczególnie polecana jest na regiony południowe Polski. – Jest to odmiana charakteryzująca się dużą zdrowotnością, wyróżnia się bowiem odpornością na Helmithosporium i Fusarium. Trzy lata obserwuję ją w doświadczeniach i mogę zagwarantować, że jest to odmiana o dużej zdrowotności – objaśniał Karol Kozłowski, Syngenta Polska. – Jest przeznaczona na ziarno, ale doskonale nadaje się również na kiszonkę – kontynuował. Odmiana ta na poletkach demonstracyjnych uzyskała plon ponad 13 ton ziarna z hektara przy wilgotności 14%.

Średnio ponad 13 ton z hektara

Podczas pokazów Syngenta zaprezentowała wyniki plonowania wszystkich odmian. Średni plon uzyskany w Budziszowie to ponad 13 ton ziarna z hektara.

– Gospodarujemy na areale ponad 2700 ha. W strukturze zasiewów ważną rolę odgrywa uprawa kukurydzy z przeznaczeniem na ziarno, jak i na kiszonkę. Od wielu lat w zakresie materiału siewnego oraz środków ochrony roślin współpracujemy z firmą Syngenta. Cenimy sobie tę współpracę ze względu na fachowe doradztwo, wysoką jakość oferowanego materiału siewnego oraz środków ochrony roślin – mówił Piotr Zarzycki, główny agronom z Ośrodka Hodowli Zarodowej Przerzeczyn Zdrój w Gilowie – Bardzo pozytywnie oceniam też imprezy takie, jak Dni Pola organizowane przez firmę Syngenta, ponieważ w praktyce mam możliwość oceny różnego rodzaju technologii upraw – dodał.

Autor: Wioletta Dziedzic