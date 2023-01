Obecne wysokie temperatury bardzo groźne dla upraw, szczególnie dla rzepaku

Bardzo wysokie dodatnie temperatury, rzadko spotykane na początku stycznia, mogą wpłynąć na rozhartowanie roślin. Będzie to skutkowało znacznym zwiększeniem ich podatności na wymarzanie, w przypadku wystąpienia w późniejszym okresie niskich ujemnych temperatur.

Rozhartowanie roślin, określane jako utrata nabytej jesienią mrozoodporności w konsekwencji gwałtownego zimowego ocieplenia, w wielu przypadkach niesie za sobą katastrofalne następstwa. Pojawiające się po ciepłym zimowym okresie mrozy oraz mroźne wysmalające rośliny wiatry mogą doprowadzić do znacznego osłabienia przezimowania roślin, a nawet do całkowitego wymarznięcia plantacji.

Rozhartowanie roślin wynika ze zmiany proporcji związków osmotycznie czynnych w soku komórkowym, co skutkuje zwiększeniem ich podatności na zamarzanie. Roślina w warunkach wysokiej temperatury wznawia wegetację, jednak najważniejsza i jednocześnie równoznaczna z jej rozhartowaniem jest utrata mrozoodporności. W przypadku roślin istnieją dwa typy rozhartowania. Bierny mający miejsce w okresie wiosennym, gdy rośliny reagują na dłuższy dzień, a brak asymilatów pobudza je do wznowienia wegetacji. Rozhartowanie aktywne z kolei może mieć miejsce w środku zimy, gdy zaczyna się ocieplać i obserwujemy dwucyfrowe temperatury dodatnie.

Jest to szczególnie niebezpieczne w odniesieniu do rzepaku ozimego i może w drastyczny sposób wpłynąć na uszkodzenie, bądź zniszczenie roślin, a tym samym na redukcję, względnie brak plonu użytkowego. Na roślinach pobudzonych do wegetacji zaczynają pojawiać się świeże jasne przyrost korzonków, co jednoznacznie wskazuje na wznowienie procesów życiowych uśpionej do tej pory rośliny. Rozpoczęcie wegetacji roślin można sprawdzić również na szyjce korzeniowej rzepaku. Obserwowane są wówczas jasnozielone nowe zawiązki liści.