“Obcy kapitał na moim terenie za III klasę płaci 2,5 decytony – przez 30 lat!”

– Czy ja jeszcze mogę się czuć Polakiem na polskiej ziemi? Obcy kapitał na moim terenie płaci za III klasę 2,5 decytony przez 30 lat. Zróbcie porządek, żebyśmy poczuli się w końcu w swoim kraju! – apelował Łukasz Buchajczyk na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi wypełniły gniewne i pełne goryczy oskarżenia rolników wobec KOWR i Ministerstwa Rolnictwa. Głos zabrał także Łukasz Buchajczyk, rolnik z gminy Drawno.

– My chcieliśmy uratować tę polską ziemię, a pan minister mówi, że wszystko jest uzasadnione. Zapraszam do woj. pomorskiego, bo tam jest problem, tam nie jest realizowana ustawa z 2016 r. Panie dyrektorze, kto pisał rozporządzenie dające możliwość obcemu kapitałowi przedłużenia dzierżawy o 20 lat? Kto pozwolił na odsunięcie decyzji o 2 lata? OOPR – dlaczego to jest robione? W pow. drawskim, Kalisz Pomorski, to 650 ha.

Dlaczego czynsze dzierżawne obcych kapitałów nie są podwyższane od lat 90? Jedna z umów – czynsz 250 kg za ha. Ja płacę od tony do 3 ton. Zróbcie porządek, żebyśmy poczuli się w końcu w swoim kraju!

– Panie Kołodziejczak, pan jest praktyk, niech pan powie, ile się płaci za czynsz u was? KOWRowi? 30-70 decyton? Obcy kapitał na moim terenie płaci za III klasę 2,5 decytony przez 30 lat. Od stycznia ma być ok. 7 decyton po 30 latach.

Kochani dzierżawcy – tanio już było. Uciekajcie już z tego kraju. Niech w końcu polski rolnik zacznie zarabiać w tym kraju! – apelował Łukasz Buchajczyk.