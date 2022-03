Obajtek: Obniżamy ceny na stacjach

W dzisiejszym wpisie w mediach społecznościowych prezes Grupy Orlen, Daniel Obajtek, poinformował, że ceny paliw na stacjach należących do tego koncernu zostaną obniżone.

– Obniżamy ceny na stacjach! ON o 34 gr/l, do średniego poziomu 7,55 zł, a benzynę o 20 gr/l do średniego poziomu 6,79 zł. Działamy zdecydowanie, żeby polscy kierowcy tankowali najtańsze paliwa w Europie. W Czechach litr benzyny kosztuje w przeliczeniu 7,54 zł, a na Litwie 8,81 zł – poinformował na Twitterze prezes Grupy Orlen.

Przypominamy też, że od 8 marca obowiązują nowe limity tankowania na stacjach.

– 50 litrów w przypadku samochodu osobowego, 100 litrów w przypadku samochodu dostawczego do 3,5 t, 300 litrów maszyny rolnicze, budowlane, leśnictwo, itp., 500 litrów w przypadku samochodu ciężarowego (TIR) oraz autobusów. Bez limitów tankować można pojazdy służb mundurowych (policja, pogotowie ratunkowe, straż pożarna, ITD., itp.). – informuje portal e-petrol.