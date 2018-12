Rada Ministrów na wniosek ministra rolnictwa i rozwoju wsi 7 września przyjęła projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

– Rząd zamierza przekazać dodatkowe środki na walkę z afrykańskim pomorem świń (ASF) w ramach „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015-2018. Programem bioasekuracji objęte jest 6071 gospodarstw, w których znajduje się ponad 280,2 tys. świń. Dodatkowe pieniądze mają być przeznaczone na odszkodowania i rekompensaty dla rolników, którzy złożyli oświadczenia, że nie spełnią nowych, bardziej rygorystycznych zasad bioasekuracji. Rolnikom tym przysługują odszkodowania za ubój świń oraz rekompensaty za rezygnację z chowu trzody chlewnej do końca 2018 roku – informuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Resort rolnictwa oszacował, że odszkodowania będą dotyczyć 40 tys. świń, co oznacza, że trzeba będzie przeznaczyć na ten cel 21 mln 520 tys. zł. W związku z tym maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na odszkodowania powinien wynieść ok. 21,5 mln zł w 2017 r. i tyle samo w 2018 r. Z kolei na wypłatę rekompensat trzeba będzie przeznaczyć 6 mln zł. Jednak w tym przypadku należy także uwzględnić kwoty rekompensat przyznane w 2015 r. i 2016 r., a także niezbędne środki na wypadek zmiany liczby zwierząt w latach 2017-2018. W związku z tym maksymalny limit wydatków budżetowych na rekompensaty powinien wynieść ok. 8 mln zł w 2017 r. i tyle samo w 2018 r.

Nowe regulacje mają wejść w życie po 7 dniach od daty ich publikacji w Dzienniku Ustaw.

Źródło: KPRM