O nawożeniu i rynku rzepaku podczas sympozjum rzepaczanego w Warmicach

Firmy Yara i Rapool zorganizowały w październiku w Warmicach w woj. zachodniopomorskim sympozjum rzepaczane. Zaproszeni rolnicy mogli zapoznać się ze sposobami efektywnego nawożenia, ochrony, doboru odpowiedniej odmiany czy sytuacji na rynku rzepaku.

Sytuacja na rynku rzepaku w Polsce i na Świecie

– Według ostatnich danych, które zostały opublikowane przez GUS, w Polsce rzepak zebrano z powierzchni ok. 1 mln 80 tys. ha. Jest to powierzchnia większa niż rok wcześniej. Kolejny ważny element to poziom produkcji, która w tym roku wyniosła 3,7 mln ton, co stanowi o 15% więcej w porównaniu do roku 2021. Według danych statystycznych z różnych źródeł, obecnie w Polsce rzepak rośnie na powierzchni ok. 1 mln 100 tys. ha. Jest więc to powierzchnia porównywalna z minionym sezonem. Kondycja rzepaku jest różna z uwagi na przebieg warunków pogodowych. Jak będą wyglądały ceny skupu rzepaku jednoznacznie nie da się dziś powiedzieć. Natomiast biorąc pod uwagę fakty, które dziś znamy, na pewno na świecie produkcja rzepaku będzie wyższa o ok. 8 mln ton i wyniesie ok. 74,5 mln ton w skali światowej – poinformował Artur Kozera, menadżer produktu i marketingu w firmie Rapool Polska.

Wyższe plony notują również Kanada, Australia czy Ameryka Południowa. Ponadto rekordowe plony są na Ukrainie i w Rosji. Duża ilość surowca oraz spadające ceny oleju rzepakowego nie przyczynią się raczej do wzrostu cen rzepaku.

– Obecnie ceny w kontraktach średnio- i krótkookresowych kształtują się na poziomie 620–630 Euro za tonę. Natomiast jak dalej będzie wyglądała sytuacja, czy te ceny utrzymają się po nowym roku będzie zależało od sytuacji, jaką będziemy mieli w Ukrainie – dodał A. Kozera.

Ponadto specjalista przestrzegał przed zbyt dużymi powierzchniami zasiewów rzepaku, które mogą generować problemy z płodozmianem czy chorobami, zwłaszcza nasileniem się presji ze strony kiły kapusty. Według Artura Kozery optymalna i bezpieczna powierzchnia zasiewu rzepaku w Polsce to 850 tys. Ha.

Jednym z prelegentów podczas sympozjum był prof. dr hab. Witold Szczepaniak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Zaakcentował on znaczenie mikroelementów, które są składnikami mającymi bardzo istotne znaczenie, zarówno do optymalizacji nawożenia azotem, jak i plonu rzepaku ozimego.

– Generalnie rzepak pobiera wszystkie mikroelementy, tym niemniej w nawożeniu staramy się wprowadzać przede wszystkim trzy składniki, względem których rzepak – z jednej strony – ma szczególnie wysokie potrzeby pokarmowe, z drugiej – ich niedobór skutkuje znaczną utratą plonu. Do tych składników zaliczamy bor, mangan i molibden – powiedział prof. dr hab. W. Szczepaniak.

Najefektywniejsze nawożenie rzepaku

– Najefektywniejsze nawożenie rzepaku to takie, które musi być zbilansowane – zaznaczyła Barbara Amroży, Chief Agronomist Yara Poland.

– Yara stawia przede wszystkim na rozwiązania i całą technologię, począwszy od nawozów wieloskładniowych, które musimy rzepakowi dostarczyć, jak: fosfor, potas, magnez i bezwzględnie siarkę oraz azot, który jest pierwiastkiem plonotwórczym i bardzo istotnym do uzyskania najwyższych plonów. Jednak pełne rozwiązanie to również nawożenie dolistne mikroelementami. W przypadku rzepaku bardzo istotne są bor, molibden i mangan. Yara posiada takie rozwiązania i poleca jako nawozy dolistne Yara Vita oraz całą linię nawozów dedykowanych do rzepaku, jak Yara Vita BRASSITREL PRO czy Yara Vita Bortrac. Można wykorzystać również fosfor na początku okresu wegetacyjnego wiosną w produkcie Yara Vita Kombiphos, który właśnie charakteryzuje się wysoką zawartością tego pierwiastka – dodała B. Amroży.

Yara Vita BRASSITREL PRO to nawóz dolistny, specjalnie dedykowany do rzepaku ze względu na skład i ilość składników potrzebnych do prawidłowego rozwoju rzepaku. Zawiera trzy najważniejsze mikroelementy: bor, mangan oraz molibden, w wysokiej koncentracji oraz odpowiedniej proporcji.

YaraVita Bortrac jest formułowanym nawozem dolistnym zawierającym bor, produkowanym w oparciu o najwyższe normy jakości, aby zagwarantować skład, bezpieczeństwo dla roślin oraz efektywność nawożenia. Płynna forma produktu ułatwia odmierzanie oraz tworzenie cieczy roboczej. Odpowiednia jakość produktu daje możliwość łącznego stosowania z wieloma środkami ochrony roślin, co oszczędza czas i obniża koszty.

YaraVita KombiPhos jest jednym z kilku produktów Yara, określanych jako „dolistny fosfor”. Te skoncentrowane produkty płynne mają dostarczyć dawkę energii dla roślin w kluczowych stadiach wzrostu i rozwoju lub pomóc przezwyciężyć niekorzystne warunki klimatyczne. YaraVita KombiPhos jest to wyważone połączenie fosforu i innych niezbędnych składników odżywczych – potasu i magnezu, cynku i manganu.

Specjalistka z firmy Yara szczególną uwagę zwróciła na nawozy azotowe. Planując nawożenie azotowe trzeba brać pod uwagę różne formy azotu w nawozach mineralnych, ich szybkość działania i optymalizację kosztów aplikacji.

– Dobrym rozwiązaniem mogą być nawozy azotowe zawierające w swoim składzie dodatkowo siarkę, jak np. YaraBela SULFAN zawierający 15% SO3 oraz dodatkowo magnez i wapń – dodała B. Amroży.

YaraBela Sulfan to granulowany nawóz azotowy (24% N) z siarką (15% SO3) zawierający dodatkowo magnez oraz wapń. Może być stosowany do nawożenia wszystkich upraw, przedsiewnie i pogłównie, w celu dostarczenia najbardziej plonotwórczego składnika pokarmowego, jakim jest azot oraz siarki.

Podczas spotkania prof. dr hab. Zuzanna Sawińska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wspomniała o ochronie biologicznej rzepaku. Zaznaczyła, że tego typu ochrona będzie pojawiała się coraz częściej, ale rolnicy muszą się nauczyć stosować preparaty biologiczne. Zaznaczyła, że należy zawsze zapoznać się z etykietę stosowania, gdyż ich skuteczność zależy od wielu czynników. Rolnik, aby odpowiednio i skutecznie stosować preparaty biologiczne, musi zdobyć odpowiednią wiedzę. Zdobyciu wiedzy idealnie służą tego typu spotkania, jak to zorganizowane przez firmy Yara i Rapool.

Na zakończenie rolnicy mogli się udać na pobliskie pola i zobaczyć doskonałe plantacje rzepaku odmiany Temptation F1 i Jurek F1. Ogromnym zainteresowaniem uczestników cieszyło się pole pokazowe, na którym zastosowano mieszanki BrassicaPro firmy DSV. O zaletach tych mieszanek opowiadał Jerzy Trościanko, Menedżer Produktu DSV Polska.

Zobacz także: