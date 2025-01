O ile wzrosną ceny pszenicy w pierwszej połowie 2025 roku? Poznaj najnowsze prognozy

Czy spadek światowych zapasów i obniżona produkcji zbóż w kraju wpłynie na wzrost cen zbóż na polskim rynku? Co mówią analitycy?

Zdaniem PKO BP, mniej komfortowe bilanse produkcji stwarzają przestrzeń do podwyżek cen zbóż w Polsce.

– Podtrzymujemy prognozę wzrostu przeciętnej ceny pszenicy w pierwszej połowie 2025 o kilkanaście procent r/r. W całym 2025 roczna dynamika cen może ukształtować się na poziomie od -4 proc. do +15 proc. W przypadku przewidywanego odbicia produkcji w niektórych regionach (m.in. UE) może oznaczać to stabilizację poziomu cen (z ryzykiem w górę) w drugiej połowie 2025 roku – oceniają analitycy. I zaznaczają, że ryzykiem pozostają czynniki geopolityczne i nieprzewidywalne zdarzenia pogodowe.

Niższe zbiory zbóż w Polsce

GUS w grudniu 2024 obniżył szacunki zbiorów zbóż w Polsce do niespełna 35 mln ton. To oznacza spadek o 2,4 proc. r/r. Produkcja pszenicy zmniejszy się o 5,8 proc. r/r, natomiast kukurydzy wzrośnie o 2,7 proc. r/r.

Jednocześnie zmniejsza się podaż zbóż z Ukrainy i z Rosji.

– Ukraiński eksport pszenicy od początku lipca do 20 grudnia 2024 wyniósł 9,3 mln ton, co oznacza wzrost o 38 proc. r/r (dane ukraińskiego resortu rolnictwa). To 56 proc. prognozowanego przez USDA wolumenu na sez. 2024/25. Druga połowa sezonu może być jednak słabsza z uwagi na oczekiwany spadek wysyłek z Ukrainy w całym sez. 2024/25 o 11 proc. r/r – czytamy w najnowszym, zimowym AgroNawigatorze PKO BP.

Spadek eksportu zbóż

Spada także polski eksport zbóż. W sezonie 2024/2025 wyniósł 2,9 mln ton i był niższy o 37 proc. r/r. Gorsze wyniki ma także UE. Unijny eksport pszenicy w okresie 1 lipca – 15 grudnia 2024 wyniósł 10,5 mln ton (-31 proc. r/r). Największe spadki obserwowano w przypadku Francji (-63 proc. r/r) i Polski (-57 proc. r/r).

– Wyhamowanie eksportu na rynkach wschodnich może jednak stworzyć przestrzeń do odbicia polskiej sprzedaży zagranicznej w drugiej połowie sezonu – oceniają analitycy.

Mniejsze zapasy

Światowe zapasy zbóż w sezonie 2024/25 zostały skorygowane przez USDA o 1,5 proc. Jak przypominają analitycy PKO BP, w grudniowej publikacji oszacowano je na 581 tys. t (-5,4 proc. r/r).

– To oznacza najniższy poziom od sezonu 2014/15. Relacja zapasów do zużycia spadnie poniżej 25 proc., osiągając najniższy poziom od sezonu 2013/14 – zaznaczają bankowi analitycy w najnowszym raporcie rynkowym AgroNawigator.

Źródło: Agro Nawigator