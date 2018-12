Nie tylko o funduszu klęskowym

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 13 grudnia rozpatrzyła informacje Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o realizacji ustawy z 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz pomocy dla rolników i możliwości utworzenia funduszu klęskowego.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jacek Bogucki omówił sytuację związaną z ubezpieczeniami rolniczymi. Minister przypomniał, że w kwietniu br. weszła w życie zmiana ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, umożliwiająca zawieranie umów z 65% dopłatą z budżetu do składek. Na ubezpieczenia i dopłaty na 2017 r. przewidziano 902,6 mln zł, natomiast zgłoszony przez zakłady ubezpieczeniowe limit dopłat po korektach wyniósł 471 mln zł. W ciągu trzech kwartałów 2017 r. zawarto o 22,5% więcej umów ubezpieczenia, w związku z czym nastąpił wzrost o 19,7% wykorzystania środków na dopłaty do składek ubezpieczenia do analogicznego okresu 2016 r.

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają prace nad projektem ustawy o funduszach ochrony przychodów rolniczych. Celem jest stworzenie możliwości prawnych gwarantujących producentom rolnym częściową rekompensatę za utratę przychodów w przypadku ich znacznego obniżenia ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne lub braku możliwości odzyskania niewypłaconych należności od podmiotu, który stał się niewypłacalny. Pierwszy projekt przekazany do konsultacji, przewidujący jeden fundusz dla wszystkich sektorów branży rolnej, utworzony z 0,2% wartości sprzedawanych produktów przez rolników, nie znalazł akceptacji. Nowy projekt został skierowany do konsultacji ze środowiskiem rolniczym.

W trakcie dyskusji omawiano różne możliwości zmian istniejącego systemu ubezpieczeń, tak aby z obecnie dobrowolnego stał się powszechny i obligatoryjny.

Źródło: Sejm RP