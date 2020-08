NSZZ RI „Solidarność” proponuje radykalne środki w walce z ASF

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych ,”Solidarność” chce przywrócenia odstrzałów sanitarnych dzików przez tzw. doraźne zgrupowania zadaniowe, sformułowane z posiadających uprawnienia do wykonywania polowania policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej, funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej lub, w innym wariancie, z żołnierzy.

Teresa Hałas, przewodnicząca rolniczej “Solidarności” wnioskuje w tej sprawie do RP Mateusza Morawieckiego.

Doraźne zgrupowania zadaniowe, wprowadzone zostały ustawą z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 148), która weszła w życie z dniem 31 stycznia 2020 roku (tzw.specustawa) są ważnym, chociaż niewykorzystywanym narzędziem walki z ASF.

Z dniem 1 kwietnia br. ze względu na zagrożenie związane z epidemią COVID-19 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Minister Obrony Narodowej zawiesili możliwość prowadzenia odstrzałów sanitarnych przez doraźne zgrupowania zadaniowe.

Zdaniem Solidarności RI w ten sposób Państwo pozbawiło się bardzo ważnego narzędzia wspomnianej specustawy w walce z tym wirusem, a rolników postawiło przed wizją bankructwa gospodarstw, gdyż Państwo nie radzi sobie z odstrzałem dzików (nota bene będących własnością Skarbu Państwa), które są głównym wektorem przenoszenia choroby, mimo że ustawodawca dał nowe narzędzia prawne do skutecznej realizacji odstrzałów

– Sytuacja w zakresie afrykańskiego pomoru świń w ocenie rolników jest dramatyczna, o czym mówią fakty. W tym roku potwierdzono już niemal 3 000 przypadków u dzików, co jest rekordową ilością. Ponadto w prowadzonych poszukiwaniach w 2020 roku znaleziono już 8 483 padłych dzików, co jednoznacznie wskazuje to na ogromny wzrost liczby dzików wpływający bez wątpienia na szerzenie się choroby ASF w kraju, szczególnie w województwach lubelskim i warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, lubuskim, mazowieckim i podkarpackim, a ponadto związane z tym są straty rolników, likwidacja i bankructwo gospodarstw, tragedie ludzkie i osobiste a także odnotowywane zwiększone szkody łowieckie – mówi Teresa Hałas

W ocenie przewodniczącej NSZZ RI ,,Solidarność’’ skoordynowane działania wszystkich służb i organów Państwa mogą doprowadzić do eliminacji wirusa afrykańskiego pomoru świń. W innym przypadku wielu rodzinnym gospodarstwom rolnym grozi likwidacja i bankructwo, Polsce grozi likwidacja rodzimej hodowli trzody chlewnej a polskiemu społeczeństwu grozi utrata bezpieczeństwa żywnościowego i uzależnienie polskiego rynku od importu.

– Tylko w wypadku wykorzystania przez Państwo wszystkich dostępnych instrumentów można pokonać wirusa. W wypadku braku poprawy sytuacji związanej z eliminacją ASF, NSZZ RI „Solidarność” będzie zmuszony do podjęcia zdecydowanych działań statutowych” – dodaje Teresa Hałas.