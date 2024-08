Nowy zestaw uprawowo- siewny Lemken Solitar MR

Wymagania stawiane nowoczesnym siewnikom stale rosną, co dobrze widać na przykładzie nowego zestawu uprawowo- siewnego Lemken Solitar MR z broną wirnikową Zirkon MR, o szerokościach od 3 do 4 m, który jak informuję przedstawiciele firmy znajduje zastosowanie zarówno w uprawie konwencjonalnej, jak i uproszczonej.

Seria Lemken Solitair MR jest wyposażona w podstawowej wersji w zbiornik o pojemności 1500 litrów, a w opcji można zastosować zbiornik o pojemności 2000 litrów, który dodatkowo może być dzielony w stosunku 60:40 dla stosowania np. nawozu. Istnieje także opcja wyposażenia siewników w 200-litrowy MultiHub, co znajduje zastosowanie przy wysiewie w jednym przejeździe również poplonów. Sterowanie jest tu bardzo przyjazne dla użytkownika, ponieważ jest ono w pełni zintegrowane z interfejsem użytkownika terminala ISOBUS jako dodatkowa linia nasienna.

Nowy Solitair MR jest wyposażony w bezobsługową szynę redlic OptiDisc z rozstawem rzędów 12,5 lub 15 cm i prowadzono na równoległoboku talerzowe redlice z kółkami kopiującymi. W zależności od preferencji użytkownika system redlic jest dostępny w wersji hydraulicznej (do 70 kg nacisku redlic) i w wersji mechanicznej (do 45 kg nacisku redlic). Można regulować zarówno nacisk redlic, jak i głębokość siewu niezależnie od siebie, co jest szczególnie przydatne w coraz bardziej popularnej uprawie roślin mieszanych.

Prawidłową głębokość wysiewu dla różnych roślin można ustawić, stosując oddzielną opcję ustawienie głębokości siewu dla co drugiego rzędu. Nasiona są zawsze umieszczane dokładnie na tej samej głębokości, nawet przy dużych prędkościach jazdy i na zmieniającej się glebie.

Głowice rozdzielające, które są umieszczone bezpośrednio nad belką redlic i nie wymagają funkcji powrotu nasion, zapewniać mają bardzo dobry poprzeczny wysiew. Standardowo nowy Solitair jest wyposażony w dwa elektryczne aparaty wysiewające, a opcjonalnie przy wysiewie dwóch gatunków nasion mogą to być cztery aparaty wysiewające. Całością steruje się natomiast za pomocą Lemken iQblue Drill.

Wraz z nowym siewnikiem firma Lemken zaprezentował również nową odsłonę swoje brony wirnikowej Zirkon. Model Zirkon MR jest dzięki szerokim testom i pomiarom przystosowany do pracy z ciągnikami o mocy aż do 240 KM. Skuteczny i wydajny siew zależy od starannego podłoża siewnego

Dzięki nowemu systemowi mocowania jaki zastosowano w modelu Zirkon MR możliwe jest ustawienie głębokości roboczej brony i nabudowanego na niej siewnika niezależnie od siebie. Dzięki temu, jak zapewnia firma, klienci mogą łatwiej dostosować maszynę do swoich potrzeb. Ponadto Zirkon oferuje jeszcze większą wygodę dzięki regulacji hydraulicznej listwy zagarniającej i głębokości roboczej.

Obecnie zarówno brona wirnikowa Zirkon, jak i siewnik Solitar są teraz dostępne w limitowanej ofercie, a w pełni do sprzedaży i produkcji seryjnej będą dostępne od 2025 roku.

źródło: Lemken