Nowy zbiornik przednik Solitar F dla siewników Lemken

Przedni zbiornik Solitair firmy Lemken jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na wydajne zestawy do siewu. Dzięki dużej pojemności 2400 litrów na nasiona i/lub nawóz ma zapewniać najwyższą wydajność pracy.

Nasiona lub nawóz są dostarczane do tylnych zespołów siewnych albo po prawej stronie, albo opcjonalnie pod ciągnikiem. Ten przedni zbiornik został ponadto wyposażony w cztery modułowe jednostki dozujące z indywidualnymi napędami elektrycznymi.

Jeśli Solitair F jest używany jako pojedynczy zbiornik, można go opcjonalnie łączyć z czterema sekcjami szerokości, na przykład z precyzyjnym siewnikiem rzędowym Azurit do nawożenia podkorzeniowego lub z belką redlic siewnych OptiDisc 25.

Jak informuje producent nowa zoptymalizowana belka redlic OptiDisc może być obecnie używana do siewu pojedynczego lub podwójnego, więc w połączeniu z podwójnym zbiornikiem Solitair F, można stosować dwa składniki jednocześnie, czyli np. nawóz i nasiona.

Dodatkowo Solitair F może być opcjonalnie wyposażony w przednią sekcję montażową do mocowania dużego wału oponowego lub zewnętrznego obciążnika do 800 kg. Kierowany wał oponowy można również zamontować samodzielnie jako przedni wał oponowy i obciążyć obciążnikami walizkowymi do 500 kg.

