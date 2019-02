Nowy zastępca prezesa ARiMR

Krzysztof Szymborski 27 października został powołany na stanowisko zastępcy prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

– Krzysztof Szymborski urodził się w 1976 r. w Białymstoku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, ukończył studia menedżerskie Executive MBA, uzyskując dyplom Master of Business Administration. Doświadczenie zawodowe zdobywał w sektorze bankowym oraz w branży kolejowej, piastując stanowiska od specjalisty do prezesa zarządu. Ukończył kursy i szkolenia z zakresu informacji zarządczej, rachunkowości, pozyskiwania i rozliczania funduszy unijnych oraz z zakresu IT – informuje Biuro Prasowe ARMiR.

Szymborski nadzorował będzie Departament Administracyjno-Gospodarczy, Departament Finansowy, Departament Księgowości, Departament Wsparcia Krajowego i Departament Zarządzania Należnościami.

Źródło: ARiMR