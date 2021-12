Nowy wał przedni Lemken VarioPack

Przednie wały przy ciągnikach to coraz popularniejszy widok na polach. Z tego też względy niemiecki Lemken wprowadził do swojej oferty zmodernizowany model wału przedniego VarioPack.

Wały przednie służą nie tylko do zagęszczania gleby ale są również dobrą opcją jednoczesnego balastowania ciągnika przy pracy z ciężkimi maszynami zawieszanymi z tyłu, takimi jak np. agregaty uprawowo- siewne.

W nowej wersji wału VarioPack otrzymujemy maszynę z nowymi właściwościami kierowania. Wał ten jest wyposażony w hydraulicznie regulowaną czułość kierowania do pracy w pagórkowatym terenie lub z ciągnikami sterowanymi GPS. Umożliwia to precyzyjne wyrównanie przejazdu. Dzięki takiemu rozwiązaniu zmniejsza się obciążenie kierowcy, ponieważ nie ma potrzeby kontrowania w trudnych warunkach.

Układ kierowniczy VarioPack jest wstępnie dociążany mechanicznie lub opcjonalnie za pomocą siłownika hydraulicznego z akumulatorem azotu. Pozwala to na regulację nacisku tak, aby dopasowywany do aktualnych warunków pracy wał powrócił bezpiecznie do pozycji centralnej i zapewniał precyzyjne ustawienie przejść. Jest to szczególnie ważne podczas pracy na zboczach lub gdy chce się zapobiec ruchom spowodowanym opóźnioną reakcją na ruchy skrętu ciągnika sterowanego przez GPS.

Pierwsze modele, które zostaną wprowadzone na rynek od połowy 2022 r., to wersja sztywna o szerokościach roboczych od 2,50 do 4 metrów i średnicy pierścienia 90 centymetrów oraz wersja składana o średnicy pierścienia 70 lub 90 centymetrów i szerokościach roboczych od 4 i 6 metrów.