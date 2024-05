Nowy Ursus C-325 – poznaliśmy cenę. Zaskoczeni?

Przyszedł czas na kolejną porcję informacji dotyczących nowego Ursusa C-325. Karty zostały rzucone. Tym razem poznaliśmy jego cenę wraz z różnymi wariantami wyposażenia.

O nowym Ursusie C-325 pisaliśmy m.in. tutaj. Warto przytoczyć garść najważniejszych informacji; moc 25 KM przy 2800 obr./min, 3-cylindrowy silnik, jak deklaruje dealer, marki Perkins, maksymalny moment obrotowy 67 Nm, przekładnia 9×3 z prędkością maksymalną do 23 km/h.WOM z dwoma prędkościami: 540 i 1000 obr./min i udźwig do 750 kg.

Ciągnik ma 12-miesięczną gwarancję ograniczoną liczbą 500 mth.

Przejdźmy do cen. Nowy Ursus C-325 w wariancie podstawowym kosztuje 47 tys. złotych netto. To dużo? Sporo; bądź co bądź marka w nowym wydaniu dopiero wkracza na rynek. Mamy tutaj do czynienia jednak z chińskim rodowodem ciągnika (choć wciąż z deklaracją Perkinsa na pokładzie), jednak bliźniaczy Prokmar będzie o 8,5 tys. zł. tańszy. Dokładac do ceny nowego Ursusa 3 tys. zł możemy za to stać się posiadaczami np. New Hollanda Boomera 25. Zresztą, doskonale nowego Ursusa w rynku można sobie umiejscowić z naszym Wielkim przeglądem małych ciągników.

Na koniec kwestia wyposażenia, która wygląda następująco: kabina z ogrzewaniem i radiem to koszt 6 tys. zł netto, przedni TUZ kosztuje 4,4 tys. zł netto, a ładowacz z ramką EURO, łyżką i widłami to koszt 11 tys. zł. Ciągniki dostępne są z oponami rolniczymi, przemysłowymi i do trawy.