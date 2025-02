Nowy środek do odchwaszczania buraka cukrowego od Corteva Agriscience

Corteva Agriscience poinformowała o zarejestrowaniu w Polsce herbicydu przeznaczonego do ochrony buraka cukrowego.

Rinpode zawiera nową, skuteczną substancję czynną pod nazwą handlową Rinskor active, odkrytą przez naukowców Corteva, która pomaga rolnikom kontrolować szeroki wachlarz chwastów, w tym uodpornionych, przy bardzo niskich dawkach w porównaniu do innych powszechnie stosowanych herbicydów.

Polska jest trzecim największym producentem buraka cukrowego w Unii Europejskiej, po Francji i Niemczech. Od trzech lat powierzchnia upraw w Polsce systematycznie rośnie, pomimo wahań opłacalności tych upraw dla rolników. W 2024 roku powierzchnia upraw szacowana była na 280 tysięcy hektarów.

Nowa substancja

Rinskor active (nazwa handlowa substancji czynnej florpiroksyfen benzylu) należy do grupy chemicznej arylopikolinowe, czyli syntetycznych auksyn (grupa 4 wg HRAC). To nowa substancja herbicydowa do ochrony buraka cukrowego, która zwalcza szeroką gamę chwastów dwuliściennych trudnych do eliminacji przy pomocy dostępnych na rynku herbicydów, np. komosę białą, przytulię czepną, czy jasnotę purpurową.

Rinskor active, to kolejna innowacyjna substancja czynna w portfolio Corteva, która łączy wysoką skuteczność z ograniczonym wpływem na środowisko naturalne. Nowy herbicyd może być stosowany w małych dawkach oraz wyróżnia się niską lotnością – w ponad 90 proc. pobierany jest przez liście. Ponadto, środek szybko rozkłada się w środowisku, nie stwarzając zagrożenia dla upraw następczych. Może być mieszany z innymi herbicydami i jest dostępny w opakowaniu z produktem zawierającym metamitron.

– Wspieranie polskich rolników poprzez innowacyjne rozwiązania to nasze zobowiązanie do wspierania zrównoważonego rolnictwa w kraju. Rinskor active jest skuteczny w walce z odpornością chwastów i stanowi cenne narzędzie, które rolnicy mogą włączyć do programów ochrony buraków cukrowych, zapewniając zrównoważone zarządzanie odpornością – mówi Rafał Kowalski, ekspert techniczny w Corteva Agriscience w Polsce.

– Oferujemy rolnikom herbicyd o stabilnej formule, dostosowanej do wielu rodzajów wody, temperatur i stężeń, stabilny w różnym pH, w przedziale pH 4-7-9. Dzięki dobrze opracowanej formule nie występują problemy z kompatybilnością fizyczną, chemiczną ani biologiczną z innymi środkami ochrony roślin. Preparat nie barwi zbiornika opryskiwacza, nie jest wymagana żadna specjalna procedura mycia lub płukania opryskiwacza. Dodatkowo, nie obserwujemy powstawania piany przy silnym mieszaniu – dodaje Rafał Kowalski.

Stosowanie herbicydu Rinpode

W celu poszerzenia spektrum zwalczanych chwastów, Rinpode zaleca się stosować w programach ochrony z innymi herbicydami. Zgodnie z etykietą, Rinpode można zastosować w maksymalnej, sumarycznej dawce 80 ml/ha podzielonej na 1-4 zabiegów. W polskich warunkach Corteva rekomenduje zastosowanie 3 dawek dzielonych powschodowo, od fazy liścieni do 9. liścia właściwego buraka (BBCH 10-19). W doświadczeniach własnych Corteva stosowała środek Rinpode 3 razy w sezonie w dawce 26 ml/ha w programach ochrony z herbicydami zawierającymi m.in. metamitron, etofumesat i lenacyl.

Corteva zakłada, że nowa substancja może stać się ciekawą alternatywą dla środków zawierających fenmedifam. Rinpode będzie dostępny w autoryzowanych punktach sprzedaży Corteva.