Nowy środek do desykacji ziemniaków i herbicyd od Sumi Agro

Sumi Agro Poland poinformowało o rozszerzeniu swojego portfolio produktowego o nowy środek do desykacji ziemniaków oraz herbicyd przedwschodowy – Mizuki.

MIZUKI to nowoczesny desykant, który zasusza nadziemne części roślin, przyspiesza proces dojrzewania bulw i ułatwia ich oddzielanie od stolonów. Jak zapewnia Sumi Agro Poland, dzięki MIZUKI zbiór ziemniaków staje się bardziej efektywny, a jakość plonów znacząco się poprawia. Kluczowe korzyści stosowania MIZUKI:

Szybkie wysychanie łęcin, umożliwiające wcześniejsze rozpoczęcie zbioru.

Wspomaganie wyrównania dojrzewania bulw, co zapewnia jednolitą jakość plonów.

Zwiększenie efektywności zbioru, co przekłada się na lepsze wyniki produkcyjne.

Redukcję ryzyka chorób przechowalniczych, wpływającą na lepszą jakość bulw podczas przechowywania.

Gotowy do zastosowania nowy środek do desykacji ziemniaków

Jak czytamy w etykiecie MIZUKI, jest to produkt, który nie tylko nie wymaga dodatku adiuwantów, ale sporządzanie takich mieszanin wręcz nie jest zalecane. To zasługa składu tego środka. MIZUKI zawiera już bowiem emulgatory i środki powierzchniowo czynne, które zapewniają wysoką skuteczność działania.

– Wprowadzenie MIZUKI do naszej oferty to odpowiedź na zapotrzebowanie rolników na niezawodne rozwiązanie do desykacji ziemniaków. Takiego preparatu niewątpliwie brakowało na polskim rynku, dlatego jesteśmy bardzo zadowoleni, że udało nam się wypełnić tę lukę i tym samym wesprzeć plantatorów ziemniaków – mówi Marta Strzelacka Berek, Communication & Marketing Services Manager Sumi Agro Poland.

MIZUKI jako przedwschodowy herbicyd na ziemniaki

MIZUKI może być również stosowany jako przedwschodowy herbicyd do ochrony ziemniaków. Dzięki swojej skuteczności w zwalczaniu szerokiej gamy chwastów zapewnia lepszy start roślinom uprawnym, a możliwość dwojakiego wykorzystania tego produktu przynosi korzyści na poziomie racjonalizacji zakupów i logistyki w gospodarstwie.