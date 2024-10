Nowy sposób myślenia zwiększa wydajność rolnictwa

Rolnicy muszą stawić czoła wyzwaniom ekonomicznym, regulacyjnym, rolniczym i handlowym. Najlepszym sposobem, aby im sprostać, są innowacyjne rozwiązania, które oferują zupełnie nowe możliwości dla produkcji rolnej. Należą do nich produkty biologiczne.

W krajach rozwiniętych, kiedy planujemy posiłki, wielu z nas ma ogromny wybór. Dzięki rozwiniętym sieciom sprzedaży mamy dostęp do świeżych produktów przez cały rok. Podczas gdy większość osób w krajach o rozwiniętej gospodarce nie ma problemu z brakiem jedzenia, wielu ludzi w innych krajach nie ma tyle szczęścia. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) szacuje, że 733 miliony ludzi cierpi z powodu chronicznego głodu. W następstwie niedawnych zakłóceń w łańcuchu dostaw spowodowanych pandemią COVID-19 i wojną Rosji z Ukrainą, na znaczeniu zyskała lokalna produkcja i kontrola produkcji żywności w Europie Środkowo-Wschodniej. Rolnicy odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu globalnych dostaw żywności, zapewniając, że świeża i jakościowa żywność dociera zarówno na rynki lokalne, jak i międzynarodowe.

Światowy Dzień Żywności, obchodzony corocznie 16 października, zwraca uwagę na krytyczną kwestię globalnego bezpieczeństwa żywnościowego, a także podkreśla istotną rolę, jaką rolnicy odgrywają w utrzymaniu naszych łańcuchów żywnościowych. Produkując dla nas zdrową i wartościową żywność, rolnicy muszą stawić czoła wyzwaniom ekonomicznym, regulacyjnym, rolniczym i handlowym. Najlepszym sposobem, aby im sprostać, są innowacyjne rozwiązania, które oferują zupełnie nowe możliwości dla produkcji rolnej. Należą do nich produkty biologiczne, które zwiększają wydajność, poprawiają odporność roślin, a także są zgodne z celami zrównoważonego rozwoju środowiskowego i gospodarczego.

Większość produktów biologicznych bazuje na substancjach, które naturalnie występują w środowisku. Niektóre z nich to żywe organizmy np. pożyteczne bakterie. Inne, takie jak enzymy, także są pochodzenia naturalnego. Wiele produktów biologicznych wspiera naturalne procesy fizjologiczne roślin, przyczynia się do zwiększenia wydajności upraw, buduje odporność roślin na stresy abiotyczne, takie jak niekorzystna pogoda, a w niektórych przypadkach zabezpiecza rośliny przed szkodnikami. Środki biologiczne na ogół nie pozostają w środowisku i zazwyczaj powodują niski poziom pozostałości lub ich brak. Mogą być stosowane samodzielnie, ale badania i doświadczenia w gospodarstwach rolnych pokazują, że są szczególnie skuteczne, gdy są wykorzystywane jako uzupełnienie konwencjonalnych środków ochrony roślin.

Obecnie nauka o produktach biologicznych jest znacznie bardziej rozwinięta niż wtedy, gdy te produkty wytwarzane z naturalnie występujących w środowisku substancji pojawiły się na rynku około 30 lat temu. Dzięki postępom w dziedzinach takich jak nauka o podejmowaniu decyzji, bioinformatyka, genomika i biologia molekularna, mamy większą wiedzę na temat skuteczności i powtarzalności działania produktów biologicznych. Corteva Agriscience umocniła swoją pozycję światowego lidera w dziedzinie produktów biologicznych poprzez przejęcie firm Symborg i Stoller. Przejęcia te ilustrują zaangażowanie Corteva w dostarczanie rolnikom nowych narzędzi do prowadzenia upraw zgodnie z zasadami zrównoważonego rolnictwa i integrowanej produkcji żywności. Corteva wprowadziła już innowacyjne produkty biologiczne dla rolników z Europy Środkowej i Wschodniej, w tym produkt znany jako BlueN lub UtrishaN, który pobiera azot atmosferyczny (N2) i przetwarza go na jony amonowe (NH4+). Bakterie Methylobacterium symbioticum, szczep SB23, aktywny składnik tego produktu, zapewniają wysoką skuteczność w dostarczaniu azotu roślinom. Rolnicy mogą wykorzystać ten produkt do zwiększenia ogólnej efektywności wykorzystania azotu, biorąc pod uwagę różne źródła azotu jako składnika odżywczego dla roślin.

Produkty biologiczne otwierają nowe możliwości w rolnictwie i wymagają nowego sposobu myślenia. Poprzez biostymulacje – wspierając dobrze znane procesy fizjologiczne i konwencjonalne środki ochrony roślin, rolnicy mają do dyspozycji więcej narzędzi, co pozwala im zwiększyć produktywność, wyróżnić się na rynku i zapewnić żywność dla rosnącej globalnej populacji.

Andre Negreiros, commercial unit leader w Europie Środkowej i Wschodniej w Corteva Agriscience