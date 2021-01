Nowy siewnik Unii – Fenix G 1000/3 do wysiewu i podsiewu traw – już dostępny

Siewnik Unia Fenix G 1000/3 do precyzyjnego podsiewu lub wysiewu traw został zaprezentowany po raz pierwszy w 2019 roku podczas targów Agritechnica w Hanowerze. Od 2021 maszyna jest oferowana przez sieć dealerską Unia.

Kompaktowy siewnik Unia Fenix G 1000/3 o szerokości roboczej wynoszącej 3 metry to ciężka maszyna o masie własnej 2530 kg, która ze standardowymi dwoma obciążnikami wzrasta do 2950 kg.

Siewnik ten wyposażony jest w pneumatyczny systemem dozowania nasion, w którym za napęd wentylatora odpowiada silnik hydrauliczny o zapotrzebowaniu na olej wynoszącym 24 l/min. Maszyna wyposażona jest w precyzyjny aparat wysiewający uzyskujący napęd od bocznego koła ostrogowego. Jako opcję można zastosować napęd elektryczny aparatu. Cały system wysiewu umieszczony jest wewnątrz zbiornika nasiennego o pojemności 1000 litrów.

Redlice jednotalerzowe z bezobsługowymi piastami w liczbie 32 o średnicy 405 mm każda, zamontowane są w dwóch rzędach oddalonych od siebie o 600 mm. Ich zabezpieczenie stanowią trójkątne amortyzatory gumowe. Minimalny nacisk jaki może wywierać każda z redlic na glebę wynosi 90 kG. Pozwala to skutecznie rozcinać darń i tworzyć wąskie szczeliny, w które trafiają drobne nasiona traw. Maksymalna głębokość siewu wynosi 7 cm (zalecany podsiew dla trawy to maks. 3cm). Za konsolidację gleby po pracy redlic jednotalerzowych odpowiada wał pryzmatyczny o średnicy 450/500 mm. Zapotrzebowanie na moc siewnika UNIA FENIX G 1000/3 wynosi ok. 140 KM.

Wyposażenie standardowe siewnika stanowią:

-oś zawieszenia ø60-825/ø36 mm,

-skrzynia nasienna o pojemności 1000 dm3,

-plandeka do skrzyni nasiennej,

-pneumatyczny system wysiewu ziarna (system FX) – jeden aparat wysiewający,

-sterownik BASIC SEED (licznik hektarów, obroty wałka),

-redlice jednotalerzowe ø405 mm, docisk P = 90 kG/redlicę,

-ilość redlic – 32 sztuki (rozstaw redlic 90mm, rozstaw między rzędami 600mm),

-rozdzielacz nasion 1×32 otwory,

-wentylator napędzany silnikiem hydraulicznym o przepływie 24 l/min (napęd standardowy z ciągnika),

-manometr – do kontroli stałego ciśnienia powietrza,

-mechaniczny napęd aparatu wysiewającego (koło ostrogowe),

-obciążniki standardowe 420 kg (2x210kg),

-podest załadunkowy,

-wał pryzmatyczny 450/500mm,

-oświetlenie drogowe.

Cena siewnika w podstawowej wersji to 86,5 tys. zł netto. Wyposażenie dodatkowe obejmuje m.in. hydraulicznie sterowane znaczniki przejazdu, napęd elektryczny aparatu wysiewającego + sterownik DRILL CONTROL i obciążniki.

Źródło: Unia