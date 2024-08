Nowy, rotorowy Trion 740 dołącza do portfolio kombajnów Claas

Trzy lata temu firma Claas zaprezentowała serię Trion jako nowy standard w klasie średniej kombajnów zbożowych. Teraz modele Trion 740, Trion 740 Terra Trac i Trion 740 Montana wyposażone w silnik o mocy 435 KM rozszerzają w górę gamę produktów w klasie kompaktowej maszyn hybrydowych o szerokości młocarni1420 mm i z kombinacją systemu omłotu APS Hybrid i pojedynczego rotora Roto Plus.

Od czasu premiery Triona latem 2021 r. Claas dysponuje tym samym najszerszą i najbardziej wszechstronną gamą produktów w klasie średniej kombajnów zbożowych na rynku. Od kompaktowej maszyny z pięcioma wytrząsaczami, poprzez wydajny kombajn z sześcioma wytrząsaczami, aż po mocną hybrydę z oddzielaniem finalnym Roto Plus – dotychczas dziewięć modeli w trzech seriach o mocy silnika od 258 do 435 KM i szerokości młocarni od 1420 do 1700 mm spełniało wszystkie możliwe wymagania klientów, i to zarówno jako maszyny kołowe, wersje Terra Trac, jak i warianty Montana do pracy na zboczach.

Kombajny Trion 740, Trion 740 Terra Trac i Trion 740 Montana stojące na czele rodziny Trion zapewniają teraz rolnikom i firmom usługowym trzy dodatkowe wydajne alternatywy dla modeli Trion 730 i Trion 750. Rezultat: potężna moc silnika z rezerwą momentu obrotowego na najtrudniejsze warunki pracy z lub bez włączonego siekacza słomy w połączeniu z przystosowanym do zbioru wielu rodzajów upraw, sprawdzonym systemem omłotu APS Hybrid z pojedynczym rotorem o średnicy 570 mm.

– Pilną potrzebą dla wymagających klientów z regionów Europy znanych ze zmiennych warunków zbioru była większa moc silnika w dostępnych dotychczas maszynach hybrydowych Trion 720 i Trion 730. Połączenie sprawdzonego zespołu młócącego APS i pojedynczego rotora Roto Plus ujawnia swoje mocne strony szczególnie tam, gdzie często występują niekorzystne, bardzo zmienne warunki zbioru, a zastosowana moc silnika może szybko stać się czynnikiem ograniczającym wydajność- wyjaśnia Philipp Stiens, Global Product Team Manager Large and Medium Combines.

Jak zapewniają przedstawiciele firmy Trion 740 doskonale sprawdza się także w regionach południowej i południowo-wschodniej Europy.

-Choć plony ziarna i słomy są tam często średnie, klienci poprzez znacznie szersze przyrządy żniwne i zrywacze kukurydzy oraz wyższe prędkości jazdy nierzadko wykorzystują maszyny do granic ich możliwość. Ponadto nie możemy lekceważyć stale wysokich wymagań klientów w całej Europie w odniesieniu do bardzo dobrej jakości słomy, która oprócz zastosowanej mocy silnika pozostaje decydującym kryterium zakupu w tym segmencie klientów. Wszechstronna hybryda Trion 740 jest naszą odpowiedzią na te wymagania powyżej modeli Trion 720 i Trion 730, ponieważ dzięki niej oferujemy teraz m.in. dotychczasowym użytkownikom naszych maszyn z sześcioma wytrząsaczami kolejną atrakcyjną alternatywę o wyższej przepustowości przy najniższym zużyciu paliwa i najlepszej jakości słomy- – kontynuuje Stiens.

Również w modelu Trion 740 kupujący mogą wybierać spośród szerokiej gamy wariantów wyposażenia, które obejmują gąsienice Terra Trac, wersję Montana z wyrównaniem pochylenia podwozia, przyrządy żniwne ze ślimakiem Cerio o szerokości roboczej do 9,30 m, przyrządy żniwne ze ślimakiem Vario oraz przyrządy żniwne z przenośnikiem taśmowym Convio i Convio Flex o szerokości roboczej do 12,30 m, nowe zrywacze kukurydzy Rovio z 6 do 12 rzędów, systemy wspomagania operatora Cemos o najróżniejszych poziomach rozbudowy i wersje różniące się pod względem wielkości zbiornika ziarna, rury rozładowczej zbiornika ziarna oraz rozdzielania słomy i plew. Dla automatycznego kierowania dostępny jest GPS Pilot Cemis 1200, który po aktywacji odpowiednich wersji umożliwia również zarządzanie zleceniami, w tym mapowaniem plonów dla rolnictwa precyzyjnego. Ponadto wszystkie maszyny Trion 740, Trion 740 Terra Trac i Trion 740 Montana podczas przekazywania klientom są zapisywane w nowym Claas Connect, co daje rolnikom i usługodawcom bezpośredni dostęp do wszystkich istotnych danych maszyny – w tym oczywiście do dokumentacji i mapowania danych o zbiorach, jeśli wybrano opcję rejestrowania plonów.

– Wszystkie nowe kombajny Trion i Lexion w standardzie oferują pięcioletni okres bezpłatnej łączności, co otwiera przed rolnikami i usługodawcami zupełnie nowe możliwości zarządzania maszynami, a także pozwala zaoszczędzić wiele cennego czasu. Nowy Claas Connect pozwala automatycznie, kompleksowo i w odniesieniu do danego fragmentu pola zestawiać i dokumentować dane kombajnu zarówno dla pojedynczych maszyn, jak i wielu kombajnów na polu, a także przeglądać je w dowolnym momencie na komputerze lub urządzeniu mobilnym i analizować pod kątem najróżniejszych parametrów wydajności. Dzięki temu dane mogą być wykorzystywane do kompleksowej oceny wydajności i późniejszego fakturowania. Ponadto dane plonowania można przekształcać w wysokiej jakości mapy plonów– podsumowuje Philipp Stiens.

Już w standardzie Claas Connect oferuje wiele innych praktycznych funkcji, takich jak zapisane cyfrowe instrukcje obsługi, poradnik doboru środków smarnych czy też możliwość zamawiania części eksploatacyjnych lub zamiennych – na podstawie zapisanego numeru maszyny natychmiast dostosowanych do danej specyfikacji maszyny.

Od października 2024 r. nowy Claas Connect otworzy nowe możliwości w zakresie zarządzania maszynami, flotą i gospodarstwem również dla serii Lexion, Trio i Evion.

źródło: Claas