Nowy rekord Polski w plonie buraka cukrowego. 137,25 t/ha o polaryzacji 16%

Na terenie gospodarstwa rolnego Państwa Justyny i Przemysława Galas, w dniu 28 października 2023 r., w asyście sędziego z Biura Rekordów, został ustanowiony nowy Rekord Polski w zbiorze buraka cukrowego.

Nowy rekord w plonie buraka

Plon, jaki osiągnęło gospodarstwo wynosi 137,25 t/ha w przeliczeniu na polaryzację 16 proc. Wynik był możliwy dzięki indywidualnie dobranej technologii w ramach programu „Idę po Rekord” prowadzonego przez Grupę Chemirol.

Końcówka października w miejscowości Łagwy w woj. wielkopolskim upłynęła pod znakiem zbiorów buraka cukrowego. Wykopany plon był transportowany do Cukrowni w Opalenicy, gdzie następowało ważenie i pomiar zawartości cukru. Plon netto II buraka cukrowego (po oczyszczeniu), dostarczonego do cukrowni w dniu 28.10.2023 r, to 140,27 t/ha, przy polaryzacji 15,7 proc. Przypomnijmy, że dotychczasowy Rekord Polski wynosił 112,11 t/ha i również został osiągnięty u Klienta firmy Chemirol.

Zatem, aby wyniki były porównywalne, tegoroczny plon został przeliczony na polaryzację 16 proc., co dało wartość 137,25 t/ha, tym samym został pobity rekord z minionego roku. Podczas zbiorów oraz logistyki buraków do cukrowni obecny był niezależny sędzia z Biura Rekordów.

Tegoroczne warunki do uprawy buraka cukrowego były wymagające

Marzec 2023 r. obfitował w opady deszczu oraz niskie temperatury, co przyczyniło się do późniejszych zasiewów. Należy szczególnie uwzględnić fakt, że w tym sezonie na terenie całego kraju występowała duża presja chwościka buraka. W przypadku gospodarstwa rolnego Państwa Galas, którzy od lat współpracują z Grupą Chemirol, zaowocowało przystąpienie do programu ,,Idę po Rekord”.

Presję chorób i szkodników udało się opanować, a zdrowotność roślin wspomóc dzięki technologii prowadzenia uprawy dostarczonej właśnie w ramach doradczego programu. Uzyskane wyniki są potwierdzeniem skuteczności zarówno ochrony, jak i odżywienia roślin rekomendowanego przez ekspertów z Grupy Chemirol. Technologię ochrony plantacji dostarczyła firma Innvigo sp. z o.o., która z powodzeniem w Europie oferuje rolnikom produkty w tym segmencie już od wielu lat. W zakresie odżywiania, biostymulacji, biokontroli oraz stosowania adiuwantów, Gospodarz wykorzystał produkty dostępne wyłącznie w ofercie PUH „Chemirol” sp. z o.o. Na podkreślenie zasługuje fakt, że cała uprawa w fazie 6-8 liści została objęta zabiegiem BlueN, dzięki czemu azot z powietrza był dostarczany roślinie systematycznie w trakcie całego okresu rozwoju uprawy.

Dla uzyskania pełnej efektywności stosowanych produktów do tworzenia mieszanin zbiornikowych używano kondycjonera wody Stablix pH, z kolei skuteczność zabiegów ochrony wspierał Asystent+.

– Nasza rodzina jest związana z rolnictwem, od wielu lat. Gospodarstwo przekazywane jest z pokolenia na pokolenie, a uprawa buraków jest rodzinną tradycją. Uprawiał je mój dziadek, ojciec, a teraz ja. Burak cukrowy to bardzo wymagająca roślina, która wymaga odpowiednio przygotowanego stanowiska i nowoczesnych metod agrotechnicznych począwszy od uprawy gleby, po nawożenie i ochronę. Gospodarstwo cały czas się rozwija, aktualnie uprawiam 250 ha, gdzie buraki cukrowe w tym roku były na powierzchni 40 ha, a w przyszłym planuję 60 ha. Pozostałe uprawy to pszenica 70 ha, ziemniaki 60 ha oraz warzywa: cebula, marchew, por i burak ćwikłowy. Zawsze staram się być na bieżąco z nowymi technologiami i rozwiązaniami, dzięki którym mogę poprawić wydajność i jakość moich plonów. Dlatego zdecydowałem się na skorzystanie z usług doradczych, które oferuje firma Chemirol w ramach programu „Idę po Rekord”. Cieszę się z ustanowienia nowego rekordu zwłaszcza w tym wymagającym sezonie – powiedział właściciel gospodarstwa Przemysław Galas.

Program „Idę po rekord”

Program doradczy „Idę po Rekord” istnieje na rynku już ponad 2 lata i zyskuje zaufanie coraz większej rzeszy rolników. W swoich założeniach ma on umożliwiać dostęp do autorskich metod maksymalizacji produkcji rolnej. Program jest przygotowany dla upraw: rzepaku, pszenicy, kukurydzy i buraka cukrowego. Program jest darmowy – może do niego zapisać się każdy rolnik i na bieżąco otrzymywać autorskie recepty, umożliwiające optymalizacje produkcji rolnej. Zapisy odbywają się za pośrednictwem strony ideporekord.pl

– Tegoroczne warunki uprawy buraka cukrowego były bardzo wymagające dla wielu plantatorów. Najpierw zimna i mokra wiosna często uniemożliwiały terminowy siew. W kraju wielu rolników borykało się z problemami wodnymi; zaskorupiająca się gleba oraz wiosenne przymrozki negatywnie wpływały na początkowy rozwój młodych roślin. Później duża presja ze strony patogenów wymagała szczególnej uwagi, tym bardziej jestem bardzo zadowolony z osiągnięcia Pana Przemysława Galasa, który poprawił dotychczasowy rekord plonowania buraków cukrowych w Polsce. To niezwykły sukces, który świadczy o wysokim poziomie wiedzy i umiejętności rolnika, a także o skuteczności naszej dotychczasowej współpracy w ramach programu „Idę po Rekord”. Poprzez doradztwo i indywidualne podejście do danego gospodarstwa, kompleksowo wspieramy naszych klientów w całym procesie prowadzenia upraw. Stosując nowoczesne rozwiązania m.in. mikrobiologiczne takie jak BlueN wierzę, że wspólnie z Panem Przemkiem, będziemy uzyskiwać satysfakcjonujące wyniki również w innych uprawach – powiedział Piotr Smolarek z firmy Chemirol.