Nowy punkt sprzedaży ciągników i maszyn Fendt i Valtra

W piątek 25 września miało miejsce uroczyste otwarcie nowego salonu sprzedaży firmy Anderwald. Nowa placówka powstała w Dobrodniu w woj. Opolskim.

Początki firmy Anderwald sięgają 2003 r. Obecnie dealer ten sprzedaje maszyny producentów polskich i zagranicznych, w tym m.in. marek Fendt, Valtra, JCB, Unia, Wielton, Joskin i Bogballe.

Dostosowywanie obiektu na potrzeby punktu dealerskiego zakończyła się w marcu tego roku, zaś działalność w nowym punkcie rozpoczęto już w kwietniu. Hala o łącznej powierzchni ok. 1000 m kw. została podzielona na kilka stref, w tym m.in. sprzedaży, magazynową i serwisu. Wyposażenie serwisu poza standardową działalnością pozwala również na zakuwanie węży hydraulicznych.

– Chcialbym podziękować wszystkim osobom, które brały udział w planowaniu i realizacji tej inwestycji. Dziękuję wykonawcom za terminowe i fachowe wykonanie prac budowlanych. Dziękuję własnym pracownikom za zaangażowanie w realizację tego projektu […]. Szczególnie dziękuję rodzinie i bliskim za codzienne wsparcie – mówił podczas otwarcia właściciel firmy, Jan Anderwald.

– Firma Anderwald to 17 lat historii, to 20 zaangażowanych pracowników, to 30 mln obrotu w roku ubiegłym […]. W dziale części zamiennych możecie państwo kupić części i materiały eksploatacyjne do większości maszyn znajdujących się w państwa gospodarstwach. Powiązanie logistyczne z magazynami centralnymi naszych dostawców pozwala na dostarczenie większości części w ciągu 24 godzin – dodawał.

– Jesteśmy naprawdę pod dużym wrażeniem. W imieniu zarządu oraz wszystkich kolegów, którzy tu ze mną przyjechali składam serdeczne gratulacje na ręce całego zespołu; dla wszystkich zaangażowanych w ten projekt, ale też zaangażowanych w naszą współpracę. Ta współpraca trwa już od ładnych kilku lat. Weszliśmy w nowy etap w 2017 roku, kiedy oferta firmy Anderwald została uzupełniona o markę Fendt. Dla nas to była bardzo ważna, przełomowa i bardzo dobra decyzja. Dlatego, że naszym celem jest budowanie pozycji w Polsce wspólnie z firmami takimi jak firma pana Jana. Produkujemy najlepszy sprzęt na świecie, natomiast bez partnerów handlowych ten sprzęt zostałby w fabryce – mówił Paweł Olech, kierownik sprzedaży w firmie Fendt.

Podczas uroczystości nie zabrakło atrakcji, i to naprawdę dużego formatu; 25 września w oddziale firmy Anderwald po raz pierwszy w Polsce3 oficjalnie zaprezentowano ciągnik Valtra z Serii G, zaś przedstawiciele marki Fendt prezentowali rozwiązania nowej koncepcji obsługi ciągników FendtOne.