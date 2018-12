Nowy Punkt Dystrybucji New Holland Agriculture Polska w Giżycku

Sieć dealerska New Holland powiększyła się o nowy punkt dystrybucji firmy Adler Agro sp. z o.o. Obiekt znajduje się przy ul. Wileńskiej 6 w Giżycku. W uroczystym otwarciu punktu wzięło udział wielu gości, wśród nich Alessandro Maritano, Vice President New Holland Agriculture na region EMEA (Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki).

Firma Adler Agro z siedzibą w Białymstoku od 25 lat zajmuje się kompleksową obsługą rolnictwa w zakresie nowoczesnych rozwiązań oraz dostarcza rolnikom indywidualnym i firmom wysokiej jakości artykuły do produkcji rolnej, a także maszyny rolnicze uznanych marek.

– Oddział w Giżycku jest dedykowany naszej głównej marce – New Holland. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje fachową obsługę i wiedzę w dziedzinie oferowanych produktów oraz jakość sprawdzonych marek. Dla pełnej satysfakcji naszych Klientów zapewniamy kompleksową obsługę serwisową, gwarancyjną i pogwarancyjną sprzedawanych przez nas maszyn – mówi Tomasz Sikorski, prezes zarządu Adler Agro.

Firma Adler Agro ma swoją siedzibę w Zaściankach koło Białegostoku. Poza nowym punktem sprzedaży w Giżycku, firma ma także swój oddział zajmujący się dystrybucją maszyn marki New Holland w Grajewie. W Bielsku Podlaskim oraz w Konarzycach koło Łomży znajdują się oddziały związane z zakresem pozostałej działalności firmy.

Doświadczenie oraz wykwalifikowana kadra sprawiają, że firma Adler Agro jest zaufanym partnerem w branży rolniczej. Posiada w sprzedaży pełną gamę niebieskich oraz żółtych maszyn marki. Od czerwca 2018 roku firma rozszerzyła także zakres Umowy Dystrybucyjnej o szeroką ofertę maszyn towarzyszących New Holland. Firma proponuje również oryginalne części zamienne, a także kompleksowe usługi serwisowe, m.in. przeglądy i naprawy maszyn rolniczych.

Adler Agro sp. z o.o. to godny zaufania partner, znany i ceniony w regionie, który posiada bogate doświadczenie w branży rolniczej. To firma, która w 100% spełnia wymagania i standardy marki New Holland, a co za tym idzie dostarcza naszym klientom obsługę na najwyższym poziomie – podsumowuje Adam Sulak – Business Director NH AG Polska.

Źródło: materiały firmy New Holland