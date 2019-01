Nowy przewodniczący Copa

Organizacja europejskich rolników Copa, reprezentująca 23 mln rolników i ich rodziny, wybrała 21 w Brukseli nowego przewodniczącego, Joachima Rukwieda z Niemiec.



– Będę kontynuować świetną pracę mojego poprzednika Martina Merrilda, który przyczynił się do przyjęcia stanowiska Copa w sprawie przyszłej WPR i dążył do zawarcia korzystnej umowy handlowej między UE i Japonią. Jestem Europejczykiem z przekonania i głęboko wierzę w wartość dodaną Unii Europejskiej we wspólnej polityce rolnej. Moim głównym priorytetem będzie doprowadzenie do przyjęcia silnej, wspólnotowej i bardziej zrównoważonej oraz prostszej WPR w najbliższych latach, opartej na wystarczającym budżecie, by rolnicy mogli łatwiej stawić czoła coraz poważniejszym wyzwaniom jak zmiany klimatu czy wahania na rynkach. Uproszczenie reguł WPR i ograniczenie biurokracji oraz wprowadzenie wspólnych zasad w całej UE mają kluczowe znaczenie” – mówi Joachim Rukwied

Joachim Rukwied jest prezesem niemieckiej organizacji DBV i prowadzi gospodarstwo o powierzchni 295 ha, na którym uprawia zboża, buraki cukrowe, rzepak oleisty i warzywa polowe.

Źródło: Copa – Cogeca