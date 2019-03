Nowy portal do rejestracji zwierząt

Ruszył przygotowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nowy portal IRZplus. Dzięki niemu rolnicy i przedsiębiorcy z terenów wiejskich, którzy posiadają oznakowane bydło, owce, kozy czy świnie, mogą szybko i wygodnie dokonywać przez internet zgłoszeń o zdarzeniach dotyczących zwierząt gospodarskich, np. o ich urodzeniu, kupnie, wywozie lub uboju.

Obowiązek dokonywania zgłoszeń, mający na celu zapewnieniem bezpieczeństwa żywności, nakłada ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Korzystanie z portalu IRZplus znacznie ułatwia składanie zgłoszeń przemieszczeń zwierząt, np. transakcji kupno-sprzedaż. Jeśli jedna strona złoży zgłoszenie za pośrednictwem IRZplus, to druga strona będzie widziała na swoim koncie tę informację i wystarczy, że potwierdzi – również za pośrednictwem portalu IRZplus – prawidłowość zawartych w niej danych. Nie będzie konieczności wypełniania nowego zgłoszenia przemieszczenia.

– Za pośrednictwem IRZplus można także bez wychodzenia z domu złożyć zapotrzebowanie na numery kolczyków dla bydła, owiec i kóz oraz ich duplikaty, a także zamówić duplikaty paszportów dla bydła. Dla hodowcy zwierząt stworzona w portalu baza danych o ich stadzie będzie pomocnym narzędziem. Będzie można w każdej chwili sięgnąć po zgromadzone w niej potrzebne informacje, sprawdzić złożone przez siebie zgłoszenia lub złożyć nowe – informuje Biuro Prasowe ARiMR.

Posiadacze zwierząt, którzy chcą korzystać z portalu IRZplus, uzyskają do niego dostęp rejestrując się w aplikacji e-WniosekPlus w celu utworzenia nowego konta. Jeśli natomiast mają już dostęp do tej aplikacji, mogą w łatwy sposób, podczas logowania, rozszerzyć posiadane uprawnienia o dostęp do portalu IRZplus lub skorzystać z posiadanego dostępu do dotychczasowej aplikacji CK IRZ.

Źródło: ARiMR