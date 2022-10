Nowy pług obrotowy firmy Pöttinger – SERVO 4000 

Firma Pöttinger wprowadza na rynek nową generację zawieszanych pługów obrotowych SERVO 4000: proste i przejrzyste centrum regulacji, masywny mechanizm obrotowy, wytrzymała rama oraz zoptymalizowana geometria zawieszenia to rozwiązania – to zdaniem producenta najważniejsze cechy nowej konstrukcji.

Nowe, zawieszane pługi odwrotowe są oferowane w wersji od czterech do sześciu skib i wyposażeniu standard, NOVA, PLUS i PLUS NOVA. Pługi NOVA i PLUS NOVA są wyposażone w hydrauliczne zabezpieczenie przeciw kamieniom z regulowaną siłą wyzwalania do 1400 kg. Chroni to pług przed uszkodzeniami oraz zapewnia orkę bez przestojów. Nowy typoszereg SERVO 4000 jest oferowany z rozstawem korpusów 95 i 102 cm oraz wysokością ramy 80 cm lub w opcji 90 cm.

System TRACTION CONTROL zapewnia w pługach aktywne przenoszenie ciężaru z pługa na ciągnik. Zwiększona trakcja gwarantuje efektywną pracę przy zmniejszonym poślizgu, a szkodliwe zagęszczenie gleby ulega redukcji.

Dzięki temu nie dochodzi do powstawania bariery dla wzrostu roślin, rozwoju życia glebowego oraz optymalnego przepływu wody i składników odżywczych. Ponadto zużycie paliwa jest mniejsze o nawet 10 procent. Czysta opłacalność.

Nowy SERVO 4000 posiada dobrze dostępne punkty smarowania, co zmniejsza nakład prac konserwacyjnych. Dodatkowo wszystkie dłuta są standardowo w jakości DURASTAR z powłoką węglikowo wolframową. To znacząco wydłuża czas eksploatacji.

Indywidualny zaczep

Geometria zaczepu ciągników w różnych segmentach mocy jest bardzo różna. Z tego względu Pöttinger skonstruował kozioł zawieszenia. Różne opcje regulacji umożliwiają idealne dopasowanie do ciągnika. Oprócz standardowych osi w różnych kategoriach, dostępna jest oś z podwójnym łożyskiem oraz oś skrętna. Zoptymalizowana geometria kozła zawieszenia ułatwia podnoszenie pługa. Aby zapewnić szeroki zakres zastosowania pług w zależności od wyposażenia może współpracować z ciągnikami mocy od 140 do 360 KM.

Centrum regulacji SERVOMATIC

Zoptymalizowane centrum regulacji SERVOMATIC z kinematyką oparta na czterech przegubach sprawia, że prawidłowe ustawienie oraz dopasowanie do różnych ciągników jest szybsze i łatwiejsze. Jedynie kilka ruchów wystarczy, aby dopasować pochylenie pługa i szerokość cięcie pierwszej skiby. Szerokość przedniej bruzdy można wygodnie regulować za pomocą wewnętrznego rozstawu kół. Czytelna skala pomaga w znalezieniu właściwej pozycji. Na życzenie możliwy jest wariant hydrauliczny. Wygięty, odlewany wahacz pozwala SERVO 4000 na szeroki zakres regulacji bruzdy przedniej. Aby zapewnić wysoką elastyczność pracy pług współpracuje z ciągnikami o rozstawie kół od 1000 do 1500 mm. Punkt ciągu jest ustawiony fabrycznie i nie wymaga korekty. W szczególnych warunkach pracy korekta jest jednak możliwa.

W pługach SERVO z hydrauliczną zmianą szerokości cięcia dzięki kinematyce opartej na czterech przegubach następuje automatyczne przestawienie pierwszego korpusu przy zmianie szerokości cięcia. Podobnie jest ze współregulacją punktu ciągu, ponieważ pług przez swobodnie wychylające się ramiona cięgieł dolnych idealnie ustawia się wzdłuż linii ciągu ciągnik- pług. Efektywne ustawienie pochylenia pługa odbywa się przy pomocy ogranicznika obrotu. Przy tym wewnętrzne wrzeciono jest optymalnie chronione przed zanieczyszczeniami.

W pługach PLUS i PLUS NOVA szerokość robocza można hydraulicznie dopasować do warunków glebowych, pożądanego efektu pracy, głębokości roboczej lub możliwości ciągnika. Siłę wyzwalania zabezpieczenia przeciw kamieniom NOVA można wygodnie zmieniać przy pomocy sterownika ciągnika – siła wyzwalania wynosi maksymalnie 1400 kg.

Wytrzymałość i czas eksploatacji

Aby obciążenia podczas pracy były lepiej przejmowane, konstrukcja ramy została zoptymalizowana. Masywne i przechodzące przez całą ramę główną łożysko łagodnie przenosi siły ciągu na ramę pługa. Aby zwiększyć wytrzymałość ramy, otwory zostały zmniejszone do minimum. Dodatkowo nowa koncepcja budowy pługa pozwala chronić wszystkie łożyska i części konstrukcyjne. Wahacz wykonany jest z wysokiej jakości odlewu stalowego, co gwarantuje dużą stabilność i trwałość.

Gotowy na wszystko

Wytrzymała konstrukcja ramy, stabilna obrotnica i zabezpieczenie przeciw kamieniom NOVA zapewniają efektywną pracę w każdych warunkach na polu. Dostosowanie wszystkich istotnych czynników odbywa się w prosty i szybki sposób, dzięki logicznie skonstruowanemu centrum regulacji. Dodatkową zaletą centrum regulacji jest to, że jest łatwo dostępne. Tworzenie gruzełkowatej struktury gleby i efektywne wmieszanie resztek pożniwnych oraz słomy zapewnia czysty obraz pola po orce. To stanowi bazę pod późniejsze uprawy oraz sukces ekonomiczny.

Źródło: Pöttinger