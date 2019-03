Nowy opryskiwacz zawieszany UF 1602

AMAZONE rozszerza ofertę opryskiwacza zawieszanego UF 02 o zgodny z systemem ISOBUS model UF 1602. Dzięki objętości użytkowej 1600 l i objętości rzeczywistej 1700 l opryskiwacz UF 1602 można wyposażyć we wszystkie belki polowe Super S2 od 15 m do 30 m.

UF 1602 jest wyposażony w specjalnie uformowany zbiornik polietylenowy ze zoptymalizowanym środkiem ciężkości. Bardzo gładkie ściany zbiornika umożliwiają skuteczne czyszczenie wewnętrzne i zewnętrzne.

Do obsługi obiegu cieczy roboczej opryskiwacza UF 1602 służy centrala obsługowa SmartCenter. Jest ona zabezpieczona przed zabrudzeniem i zachlapaniem i uchylną osłoną po lewej stronie maszyny. Za tą osłoną znajduje się, oprócz centrali regulacyjnej, nowy wydajny zbiornik rozwadniacza o objętości 60 l. Stożkowy kształt i wysoka wydajność zasysania zapewniają szybkie, bezakłóceniowe i całkowite opróżnianie. Dzięki dyszy mieszającej znajdującej się w otworze odpływowym i wydajnemu przewodowi pierścieniowemu możliwe jest również bezproblemowe rozwadnianie granulatów, takich jak siarczan magnezu.

Do obsługi zdalnej oraz do automatyzacji obiegu cieczy UF 1602 może być wyposażony w opcjonalny pakiet Comfort. Obejmuje on seryjnie automatyczne zatrzymywanie napełniania z węża ssącego i, opcjonalnie, również napełniania pod ciśnieniem. Podczas oprysku odbywa się automatyczna regulacja mieszadła w zależności od poziomu napełnienia zbiornika. Przy malejącym poziomie cieczy zmniejsza się intensywność mieszania, aż do całkowitego wyłączenia. Pakiet zawiera ponadto automatyczną, dynamiczną regulację mieszadła. Jeżeli wymagana jest duża ilość cieczy na belce polowej, moc mieszadła zostaje chwilowo obniżona. Gdy na poprzeczniku wszystkie rozpylacze są zamknięte, mieszadło pracuje znów z pełną mocą.

Po pracy pakiet Comfort umożliwia w pełni automatyczne czyszczenie, które można obsługiwać zdalnie z kabiny ciągnika.

Objętość opryskiwacza UF 1602 można zwiększyć o 1000 litrów, stosując przedni zbiornik FT 1001. Dzięki funkcji FlowControl+ przedni zbiornik jest całkowicie zintegrowany z obiegiem cieczy opryskiwacza UF 1602. Obieg cieczy podczas napełniania i pracy między zbiornikiem przednim i tylnym jest całkowicie zautomatyzowany. Dzięki temu kierowca pracuje tak samo, jak w przypadku jednego zbiornika.

Źródło: materiały prasowe AMAZONE