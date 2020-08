Nowy opryskiwacz w ofercie Unii

Oferta opryskiwaczy Unia została rozszerzona o nowy model Heron; pierwszy raz mogliśmy go oglądać podczas zeszłorocznej wystawy Agro Show, zaś teraz trafia na rynek. Charakterystyczne cechy nowego opryskiwacza to m.in. nowoczesny wygląd, ergonomia i bogate wyposażenie standardowe, obejmujące między komputer sterujący Radion 8140 czy pneumatyczną amortyzację osi.

Heron to zaczepiany opryskiwacz polowy, który może być wyposażony w belkę o szerokości od 21 do 30 metrów. Jest to konstrukcja przestrzenna, która w standardzie (oprócz szerokości 21 metrów) ma możliwość oprysku ze zredukowaną szerokością roboczą. Belka polowa podnoszona jest za pomocą równoległoboku. Na siłownikach zamontowane są akumulatory hydrauliczne, które dodatkowo wygłuszają drgania przenoszone na belkę, w czasie oprysku i transportu. Przy coraz częstszych zabiegach ochronnych wykonywanych nocą, w standardzie zamontowane zostały światła LED, które podświetlają nam całą szerokość belki w czasie oprysku.

Szybkie i bezpieczne przejazdy

W opryskiwaczu zamontowany jest amortyzowany dyszel, który ma możliwość podpięcia pod dolny i górny zaczep ciągnika. Pod dyszlem zamontowana jest stopa hydrauliczna. Rama opryskiwacza została specjalnie zaprojektowana pod nowy model opryskiwacza. Jest narysowana pod kątem 6 stopni, co zapewnia duży prześwit pod maszyną, a także obniżenie środka ciężkości opryskiwacza. W standardzie oś amortyzowana jest pneumatycznie, co przy długich przejazdach poprawia komfort jazdy, a eliminacja drgań przenoszonych z podłoża na konstrukcję opryskiwacza ma wydłużyć żywotność całej maszyny. Standardowo oś rozsuwana jest w zakresie od 1,8 do 2,25 metra ale przy zastosowaniu osi skrętnej mamy do wyboru dwie szerokości: 2,0 lub 2,25 metra.

Łatwe sterowanie: Radion lub ISOBUS

Opryskiwacz Heron w standardowym wyposażeniu posiada komputer sterujący UNIA Radion 8140, którego głównym zadaniem jest automatyczne utrzymanie dawki niezależnie od prędkości jazdy. Z pozycji komputera, operator może obsługiwać hydraulikę maszyny oraz sterować parametrami układu cieczowego. Komputer Radion możemy wyposażyć w nawigację GPS.

Jeżeli rolnik oczekuję wyższej wersji wyposażenia, to opryskiwacz można wyposażyć w technologię ISOBUS. Do wyboru są trzy modele wyświetlaczy: UTS, Touch 800 i Touch 1200. Rozszerzenie wyposażenie o technologię ISOBUS, otwiera drogę do rozbudowy opryskiwacza o szereg opcji ułatwiających obsługę i zwiększających wydajność maszyny. Jest to między innymi: Dystans Control, V-System czy Tank Control II.

Ciekawy design i ergonomiczna obsługa

Opryskiwacz Heron został zaprojektowany zgodnie ze współczesnymi trendami. Zawory sterujące, zostały zgrupowane w jednym miejscu. Wszystkie funkcje zaworów zostały podpisane przez czytelne ikongrafiki. Całość zakryta jest przez wyprofilowaną klapę, pod którą dla ułatwienia nocnych prac polowych zamontowane jest dodatkowe oświetlenie. Maskownica zaworów i estetycznie dobrane błotniki dają maszynie nowoczesny i niepowtarzalny wygląd. Dla poprawy bezpieczeństwa w czasie transportu, z tyłu maszyny zamontowane jest ledowe oświetlenie drogowe z lampą błyskową.