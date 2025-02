Nowy nawóz dolistny dla wszystkich upraw od Grupy Azoty

Grupy Azoty powiększa swoje portfolio produktowe o kolejny nawóz granulowany. Zawiera on w składzie azot, siarkę i przeznaczony jest do dolistnego dokarmiania roślin.

– FOLIRES to nowy nawóz granulowany w ofercie Grupy Azoty. Stanowi on uzupełnienie portfolio firmy. Jest również odpowiedzią na potrzeby współczesnego rolnictwa. Formuła, którą wdrożyliśmy pozwala na łatwość aplikacji i błyskawiczne działanie w zakresie uzupełnienia składników pokarmowych. Nasz nowy produkt zapewnia wysoką efektywność działania przy stosunkowo niewielkiej liczbie składników. Do tego dochodzi brak wpływu na temperaturę cieczy roboczej – to jedna z cech, która wyróżnia produkt na tle innych nawozów – mówi Hubert Kamola, wiceprezes zarządu Grupy Azoty S.A., prezes zarządu Grupy Azoty.

Skład nawozu

FOLIRES to uniwersalny nawóz do sporządzania roztworów przeznaczonych do dolistnego dokarmiania roślin. Nowy produkt zawiera 37% azotu mocznikowego (N), 6,5% tlenku magnezu (MgO) oraz 12,8% trójtlenku siarki (SO 3 ) rozpuszczalnego w wodzie. Nawóz idealnie sprawdzi się w dolistnym dokarmianiu zbóż, rzepaku, kukurydzy, buraków cukrowych, ziemniaków, użytków zielonych oraz drzew i krzewów owocowych. Dokarmianie dolistne roztworem na bazie mocznika i siarczanu magnezu to sprawdzony sposób na szybkie dostarczenie roślinom makroskładników pokarmowych. Jest też doskonałym uzupełnieniem nawożenia doglebowego.

Więcej azotu, łatwiejsza aplikacja

Wysoka zawartość azotu – w okresach intensywnego zapotrzebowania roślin na azot FOLIRES dostarcza go więcej niż inne konkurencyjne nawozy. To kluczowy parametr dla rolników, którzy szukają maksymalnej efektywności.

FOLIRES w postaci wodnego roztworu jest bardzo szybko pobierany przez liście. Występujący w tkankach naturalny enzym ureaza przekształca azot do formy amonowej, którą roślina wykorzystuje do dalszego rozwoju. Mocznik zawarty w roztworze roboczym rozpuszcza substancje woskowe pokrywające powierzchnię liści, co umożliwia łatwiejsze wnikanie do wnętrza azotu i pozostałych składników dodanych do roztworu.

Azot z roztworu mocznika chętnie pobierany jest przez rośliny podczas dokarmiania dolistnego, dokarmiając w ten sposób rośliny możemy również pokryć część ich potrzeb pokarmowych względem magnezu i siarki.

Jeszcze więcej zalet

FOLIRES charakteryzuje optymalna waga opakowania nawozu, gotowe dawkowanie oraz gotowa formuła – brak konieczności przeliczania dawek ułatwia pracę i eliminuje ryzyko błędów w nawożeniu. Brak wpływu na temperaturę cieczy roboczej – to cecha, która wyróżnia produkt na tle innych nawozów. Utrzymanie stabilnej temperatury to z kolei większe bezpieczeństwo dla roślin oraz łatwiejsza aplikacja.

FOLIRES charakteryzuje również doskonała rozpuszczalność w wodzie – eliminuje problem osadów i blokowania systemów fertygacyjnych oraz opryskiwaczy, co znacząco poprawia komfort stosowania. Produkt rozpuszcza się bezresztkowo. Produkt jest doskonały do odżywiania dolistnego wszystkich roślin uprawnych, zarówno zbóż, rzepaku, kukurydzy, czy też sadów.

Nawóz produkowany w Grupie Azoty Puławy będzie oferowany w opakowaniach 20 kg.

FOLIRES – nawożenie na najwyższym poziomie

Nowoczesna formuła pozwala na łatwość aplikacji i przygotowanie roztworu roboczego, a także błyskawiczne działanie – zapewnia szybkie uzupełnienie składników pokarmowych. Nowy nawóz od Grupy Azoty to także wysoka efektywność działania przy stosunkowo małej ilości składników, równomierne rozmieszczenie cieczy roboczej na powierzchni liści roślin uprawnych, a także wzrost przepuszczalności kutykuli i lepsze pobieranie innych składników stosowanych w jednym zabiegu.

W ostatnich miesiącach Grupa Azoty zaproponowała już kilka nowoczesnych produktów, takich jak POLIFOSKA Multi S, megAN, RSM OPTIMA i eNpluS.