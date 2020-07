Nowy Massey Ferguson 8S

W piątek Massey Ferguson zaprezentował nową serię ciągnikó MF 8S, która zdaniem producenta wdraża nową erę prostych i niezawodnych ciągników, zapewniających nowy poziom komfortu i wydajności dla w pełni połączonego, inteligentnego i zrównoważonego rolnictwa. Wiemy już, jaką specyfikację i rozwiązania będą miły nowe ciągniki.

Jak zapewnia producent, zaprojektowana dla rolników przez rolników, po siedmiu latach testów na całym świecie i szeroko zakrojonych konsultacjach z klientami, seria MF 8S zapewnia dokładnie to, czego oczekują operatorzy.

– Nasza wizjonerska koncepcja MF NEXT zaprezentowana po raz pierwszy na targach Agritechnica w 2019 roku, stała się obecnie rzeczywistością – mówi Thierry Lhotte, wiceprezes i dyrektor zarządzający Massey Ferguson na Europę i Bliski Wschód.

– W listopadzie ubiegłego roku świętowaliśmy 50. rocznicę lądowania na Księżycu, które sprawiło, że niemożliwe staje się możliwe. Teraz nadszedł czas, aby ta wizja „wylądowała” na Ziemi. Nie tylko wypuszczamy na rynek nowy traktor, ale także wyznaczamy nową erę dla naszej marki – stwierdził.

Istnieją 4 zupełnie nowe modele ciągników serii MF 8S, wszystkie charakteryzujące się unikalną instalacją kabiny/silnika „Protect-U” oraz konstrukcją „neo-retro”. Zbudowane na rozstawie osi 3,05 m oferują maksymalną moc od 205 do 265 KM, generując ponadto do 20 KM więcej, dzięki systemowi zarządzania mocą silnika (EPM – Engine Power Management).

Jednocześnie Massey Ferguson wprowadza nową, prostą numerację. Weźmy na przykład model MF 8S.265: 8 oznacza serię, S oznacza poziom specyfikacji, a ostatnie trzy cyfry to moc maksymalna bez systemu EPM (boost).

Coś więcej niż tylko traktor

Jak twierdzą przedstawiciele marki, wypuszczenie na rynek serii MF 8S zwiastuje zupełnie nową erę dla Massey Ferguson poprzez wprowadzenie ulepszeń dla użytkownika, obejmujących korzyści wynikające z połączenia maszyn w sieci i technologii rolnictwa precyzyjnego.

Aby sprostać wymaganiom nowoczesnego, zrównoważonego rolnictwa, Massey Ferguson łączy najnowocześniejsze maszyny z szeroką gamą w pełni połączonych usług, aby pomóc klientom skuteczniej zarządzać swoimi działalnościami.

Finansowanie, rozszerzona gwarancja i maszyny zastępcze mogą być w pełni zintegrowane z pakietem. Dzięki systemowi MF Connect Telemetry i nowemu portalowi klienta MyMF (w zależności od kraju) użytkownicy mogą zarządzać swoimi flotami za pomocą rozwiązań MF opartych na chmurze.

– Ta całkowicie nowa konstrukcja pozwala nam przejść na nowy poziom prostych i niezawodnych ciągników, o które prosili operatorzy – mówi Lhotte.

– Powiedzieli nam, że potrzebują ciągnika, który jest wygodny, o niezrównanej widoczności, wydajny, łatwy w obsłudze i inteligentny. Massey Ferguson od razu zareagował, oferując MF 8S wraz z powiązanymi usługami – kontynuuje.

Seria MF 8S – Wchodzenie w nową erę

• Całkowicie nowa kabina o pojemności 3,4 m³. Dzięki unikalnemu kształtowi i konstrukcji z czterema słupkami kabina zapewnia niespotykaną dotąd widoczność. Zapewnia wyższy poziom przestrzeni, komfortu, sterowania i łączności.

• Dzięki unikalnej konstrukcji „Protect-U” redukuje hałas, poziom nagrzewania się i wibracji oraz umożliwia zasysanie czystego i chłodnego powietrza z tyłu, które następnie przekazywane jest do filtra powietrza silnika. Niniejsza kabina jest uznawana za jedną z najlepszych na rynku pod względem poziomu hałasu.

• Optymalną kontrolę i możliwości inteligentnego rolnictwa zapewniają cyfrowa i intuicyjna deska rozdzielcza „MF vDisplay”, terminal Datatronic 5 i nowa wszechstronna dźwignia sterowania MultiPad z podłokietnikiem „Control Centre”.

• Seria MF 8S oferuje wybór dwóch całkowicie nowych i wydajnych przekładni, które zapewniają maksymalną moc przenoszoną na podłoże, jednocześnie redukując straty mocy o 26% i zmniejszając zużycie paliwa nawet o 10% względem poprzednich konstrukcji.

• Nowa dwusprzęgłowa przekładnia Dyna E-Power łączy w sobie zalety dostępnych obecnie technologii: wrażenia z jazdy bezstopniowej skrzyni biegów (ang. Continuously Variable Transmission – CVT) i wydajność przekładni napędzanej bezpośrednio mechanicznie. Alternatywnie, nowa, super wydajna przekładnia Dyna-7 Semi-Powershift oferuje teraz 28 biegów do przodu i do tyłu.

• Nowa tylna oś w połączeniu z większym przepływem oleju poprawia wydajność i wszechstronność. Dzięki nawet o 10% większej sile uciągu i 20% większemu przepływowi układu hydraulicznego – w celu poprawy wydajności i obniżenia kosztów – umożliwia stosowanie szerszych, bardziej wydajnych narzędzi i maszyn.

• Kompletna oferta łączności w sieci w celu poprawy rentowności i zrównoważonego rolnictwa. MF 8S jest standardowo wyposażony w oprogramowanie MF Connect Telemetry i opcjonalne MF Task Doc do przesyłania danych, które umożliwia użytkownikom podejmowanie decyzji związanych z zarządzaniem w celu maksymalizacji wydajności i produktywności.

• Wybór ekskluzywnych lub wydajnych pakietów specyfikacji i opcji umożliwia użytkownikom dostosowanie ciągników do ich konkretnych potrzeb.

• MF Always Running 1 to oferta zastępczej floty ciągników, która jest dostępna już w standardzie, bazująca na wiodących w branży usługach maksymalizacji czasu pracy bez przestojów.

Kabina o wysokim komforcie łączy w sobie wygodę, widoczność i łączność w sieci

Dzięki 24-centymetrowej szczelinie oddzielającej kabinę od silnika, koncepcja „Protect-U” całkowicie izoluje kabinę od hałasu, nadmiernych temperatur i wibracji. Dzięki poziomowi hałasu wynoszącemu zaledwie 68 dB jest jedną z najcichszych na rynku, a dzięki objętości wewnętrznej wynoszącej 3,4 m³ jest również zaliczana do grona kabin najbardziej przestronnych.

Dzięki przeszklonej powierzchni 6,6m² jest to jasne i przewiewne miejsce pracy o niezrównanej przestrzeni i widoczności. Zastąpienie deski rozdzielczej nowym cyfrowym terminalem „MF vDisplay” zamontowanym na prawym słupku pozostawia przed kierowcą tylko kierownicę i dźwignię Power Control, zapewniając wyjątkową widoczność z przodu nad smukłą maską w kształcie talii osy.

Wewnątrz kabiny operatorzy poczują ekskluzywne otoczenie, z prawdziwą skórą na siedzeniu (opcja), skórą na kierownicy i tapicerce (opcja). Nowy, wysokiej jakości fotel jest automatycznie amortyzowany, podgrzewany, wentylowany i wyposażony w podparcie odcinka lędźwiowego. Kabina jest oczywiście wyposażona w wydajną klimatyzację automatyczną, która jest zasilana przez 14 wylotów. Mechaniczna aktywna amortyzacja kabiny dodatkowo zwiększa komfort w modelach Exclusive.

Cyfrowy pulpit nawigacyjny „MF vDisplay” już na pierwszy rzut oka przedstawia wszystkie informacje dotyczące ciągnika. Czytelny i intuicyjny w obsłudze wyświetlacz można spersonalizować i zmienić, po prostu przewijając ustawienia za pomocą pokrętła przy kierownicy.

Nowy podłokietnik Control Center wyposażony w najnowszą łatwą w obsłudze dźwignię MultiPad zapewnia pełną kontrolę jedynie palcami operatora. Dźwignia jest kompatybilna z ISOBUS i obsługuje wszystkie funkcje ciągnika, zawiera zintegrowany mikro-joystick do sterowania dwoma zaworami hydraulicznymi.

Zaktualizowana wersja Datatronic 5 (nowa „błyszcząca” przednia szybka i interfejs użytkownika) jest zamontowana na regulowanym ramieniu. Ten 9-calowy terminal z ekranem dotykowym jest tak łatwy i intuicyjny w obsłudze, jak przeciętny telefon komórkowy czy tablet. Jest to system z jednym ekranem do sterowania funkcjami ciągnika i zarządzania wszystkimi technologiami MF, takimi jak MF Guide, MF Section i Rate Control, a także MF Task Doc do przechwytywania i przesyłania danych.

Wysoka wydajność i efektywność

Jak czytamy w komunikacie prasowym producenta, najnowsze 6-cylindrowe silniki o pojemności 7,4 l AGCO Power Stage V zapewniają większą moc, moment obrotowy i osiągi przy niskich obrotach, co pozwala obniżyć koszty eksploatacji. Prosta technologia oczyszczania spalin Massey Ferguson All-In-One wraz z hydrauliczną regulacją popychaczy zaworowych, które są bezobsługowe, także pomagają obniżyć koszty użytkowania.

Te solidne silniki rozwijają moc od 205 do 265 KM, a układ zarządzania mocą silnika (EPM) zapewnia dodatkowe 20 KM do zastosowań transportowych, WOM i hydraulicznych. Maksymalny moment obrotowy generowana już przy 1000 obr./min jest stały aż do 1500 obr./min – zapewniając wysoką wydajność przy niskich prędkościach obrotowych silnika, co zmniejsza zużycie paliwa o 10% i hałas nawet o 6 dB.



Technologia oczyszczania spalin All-In-One obejmująca Selektywną Redukcję Katalityczną (SCR) z katalizatorem sadzy (SC) to w pełni zintegrowany system, który nie wymaga stosowania aktywnego filtra cząstek stałych (DPF) ani złożonej turbosprężarki o zmiennej geometrii (VGT). System został opracowany tak, aby wytrzymać cały okres eksploatacji ciągnika; jest to kompaktowa jednostka, zamontowana na zewnątrz ciągnika, zapewniająca niezakłóconą widoczność, natomiast rura wydechowa jest jeszcze cieńsza niż kiedykolwiek wcześniej.

Charakterystyczny design „Protect-U” z 24 cm. szczeliną między kabiną a elementami silnika odróżnia ciągniki MF 8S na tle innych ciągników. Oprócz redukcji temperatury wewnętrznej, hałasu i wibracji przenoszonych do kabiny, unikalna, hermetyczna pozycja silnika poprawia chłodzenie i osiągi.

Powietrze zasysane ze środka ciągnika, za silnikiem, jest czystsze niż pobierane z pozycji standardowej. To czyste powietrze pomaga zmniejszyć obciążenie głównego filtra powietrza, jednocześnie optymalizując osiągi silnika.

Ta konstrukcja znacznie poprawia również dostępność podczas czyszczenia chłodnic. Ułatwienie regularnej konserwacji poprawi niezawodność i pomoże skrócić przestoje.

Nowe przekładnie

Wraz z wdrożeniem serii MF 8S, Massey Ferguson wprowadza kolejny poziom wysoce wydajnej technologii przekładni.

Zaprojektowana i opracowana przez wewnętrznych ekspertów, dwusprzęgłowa skrzynia biegów Dyna E-Power łączy zalety przekładni bezstopniowej (CVT) z możliwością przenoszenia mocy równie wydajnie, jak przekładnia mechaniczna. Ta nowa jednostka jeszcze bardziej zmniejsza straty mocy w porównaniu z poprzednim MF 7700 S Dyna-6, nawet o 26% przy wyższych prędkościach, zapewniając oszczędność paliwa do 10%!

Dyna E-Power to przekładnia typu „powershift”, wykorzystująca technologię dwusprzęgłową Dual Clutch do zmiany zakresów, umożliwiającą tym samym przewidywanie i płynne zmiany przełożeń. Dyna E-Power oferuje cztery zakresy z siedmioma biegami oraz częściowo

zachodzącymi na siebie zakresami zaprojektowanymi pod kątem maksymalizacji osiągów podczas prac w polu i jazdy na drodze.

Obsługa odbywa się w pełni automatycznie lub ręcznie za pomocą przycisków na dźwigni MultiPad lub Power Control, możliwe jest również dostosowanie agresywności i szybkości w pełni automatycznych zmian do pracy i warunków.

Biegi zmieniają się lekko, płynnie i efektywnie, z różnicą prędkości między biegami wynoszącymi tylko 9% zastosowaniach polowych od 5 km/h do 20 km/h.

Aby jeszcze bardziej zwiększyć oszczędność paliwa, zmniejszyć hałas i poprawić komfort, maksymalne prędkości są osiągane przy bardzo niskich obrotach silnika. Prędkość 50 km/h (tam, gdzie jest to dozwolone) osiągana jest przy 1500 obr./min, a w przypadku 40 km/h wystarczy 1200 obr./min.

Alternatywnie, użytkownicy mogą wybrać nową przekładnię Dyna-7, semi powershift (półautomatyczną technologię umożliwiającą bezsprzęgłową zmianę biegów), która jest najnowszym rozwinięciem renomowanej i niezawodnej przekładni Dyna-6, z tą samą prostą obsługą. Zapewnia nie tylko jeden dodatkowy bieg powershift (zmieniany pod obciążeniem) i płynniejszą zmianę biegów, ale jest również o 10% lepszą wydajność niż Dyna-6 przy tej samej mocy silnika w zastosowaniach polowych.

Dyna-7 oferuje łatwą i efektywną obsługę łącznie 28 biegów do przodu i do tyłu w czterech zakresach i siedmiu płynnych półbiegach. Ta niedroga przekładnia zapewnia płynną i intuicyjną obsługę w trybie manualnym lub może być obsługiwana w pełni automatycznie.

Dla tych, którzy potrzebują komfortu i kontroli w oparciu o przekładnię bezstopniową (CVT), MF Dyna-VT będzie również w przyszłości dostępna dla serii MF 8S.

Ciągniki Massey Ferguson serii MF 8S są zbudowane na rozstawie osi 3,05 m, który zapewnia stabilność i poprawia przyczepność podczas pracy z szerokimi, wymagającymi narzędziami, oferując do prawie 10% większą siłę uciągu niż model poprzedni.

Moc jest skutecznie przenoszona na podłoże przez nową, niezwykle mocną oś tylną, z możliwością wyboru osi kołnierzowych, krótkich lub długich, do wszystkich zastosowań.

Nowe specyfikacje kół obejmują teraz możliwość zamontowania tylnych opon o średnicy do 2,05 m, w tym zupełnie nową oponę VF650/75 R42 Trelleborg TM1000 PT.

Te ciągniki zachowują sprawdzoną, standardową amortyzowaną oś przednią, zapewniając mały promień skrętu wynoszący 5,7 m.

Udźwig trzypunktowego układu zawieszenia (TUZ) został zwiększony o 7%, tj. do 10 000 kg, a dzięki nowej, potężnej hydraulice ciągniki te mogą pracować z szerszymi narzędziami. Zamknięty systemem hydrauliki typu Load-Sensing (pompa wielotłoczkowa) o wydajności 150 l/min z wykrywaniem obciążenia jest już standardem i zapewnia o 36% większy przepływ w porównaniu z poprzednim układem. Opcjonalnie dostępny jest przepływ 205 l/min, który może być również dostarczony w wersji ECO, generującej przepływ przy 1650 obr./min (230 l/min przy maksymalnej prędkości obrotowej silnika). Ciągnik można wyposażyć do pięciu elektrozaworów hydraulicznych z tyłu.

Wszystkie modele są standardowo wyposażone w cztery zakresy prędkości WOM, zapewniając wybór 540, 540ECO, 1000 lub 1000ECO co oznacza, że operatorzy zawsze mogą wybrać odpowiednią prędkość WOM dla danej maszyny.

Nowy opcjonalny przedni podnośnik o udźwigu 4800 kg, w pełni zintegrowany z ciągnikiem, jest teraz dostępny z opcją gniazda ISOBUS.

Nowe możliwości komunikacji

Sieciowa komunikacja jest dostępna w standardzie dla serii MF 8S, która jest wyposażona w funkcję MF Connect Telemetry, w tym trzyletnią licencję subskrypcyjną. Seria ta wykorzystuje dane mobilne do przesyłania informacji do chmury poprzez MF Connect Cloud, zapewniając łatwy dostęp do przydatnych informacji o zarządzaniu maszynami.

Oprócz rejestrowania pozycji i danych maszyny może również wysyłać komunikaty, do użytkowników i dealerów (za zgodą), o błędach i powiadomienia o nadchodzących przeglądach serwisowych.

System jest w pełni zintegrowany z portalem Klienta „MyMF”, w którym użytkownicy mogą przeglądać informacje i dane oraz zarządzać nimi w czasie rzeczywistym; zdalnie z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu. (portal MyMF będzie wkrótce dostępny w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji i Niemczech, a później w innych krajach).

Wszystkie ciągniki serii MF 8S mogą być również wyposażone w pełną gamę technologii zrównoważonego rolnictwa.

Sercem systemu jest intuicyjny terminal Datatronic 5 z ekranem dotykowym, który nie tylko zarządza funkcjami ciągnika, ale umożliwia pełną kontrolę nad wszystkimi narzędziami kompatybilnymi z ISOBUS.

Nowa szyna antenowa, umieszczona z przodu kabiny, umożliwia łatwy montaż wybranych odbiorników GPS z dokładnością do pomiarów w czasie rzeczywistym (RTK). Dla bezpieczeństwa i uniknięcia ryzyka antena jest standardowo zamykana na klucz.

Opcjonalny terminal Fieldstar 5 może być używany do zarządzania wszystkimi technologiami MF – w tym MF Guide, podczas gdy MF Section and Rate Control może teraz obsługiwać do 36 sekcji i pięciu produktów. Obecnie rejestruje również granice i zapewnia automatyczne wykrywanie pola.

MF Task Doc i Task Doc Pro automatycznie rejestrują i bezprzewodowo przesyłają zebrane informacje i dane. Jest to szybki, łatwy i bezpieczny sposób tworzenia dokładnej dokumentacji, która pomoże operatorom przestrzegać przepisów i przechowywać przydatne informacje.

MF Task Doc Pro w pełni synchronizuje się z oprogramowaniem do zarządzania gospodarstwem. Dzięki narzędziu NEXT Machine Management dane mogą być łatwo i bezpiecznie przesyłane bezprzewodowo poprzez Agrirouter Cloud.

Nowa konstrukcja

Nowa seria MF 8S łączy radykalne konstrukcje z praktycznym przeznaczeniem. Uderzający design w stylu „neo-retro” stanowi hołd dla dziedzictwa marki, zilustrowany nową interpretacją kultowego szarego paska MF z boku oraz motywu chomąta na masce, który pochodzi z serii MF 100.

Specyfikacje

Od teraz dostępne są ekskluzywne modele z serii MF 8S Exclusive. Oferta zostanie rozszerzona wraz z wprowadzeniem wersji Efficient na początku 2021 roku i opcją przekładni Dyna-VT (CVT) dla wszystkich modeli (również rok 2021).

Specyfikacja Exclusive to kompleksowy pakiet zapewniający operatorom wyjątkowy komfort i łatwość obsługi, a także oryginalne funkcje zwiększające wydajność oraz wspomagające produktywność i efektywność.

Oprócz wyboru przekładni Dyna-E Power lub Dyna-7, modele Exclusive są wyposażone w wyższe i bardziej wysublimowane specyfikacje, w tym dźwignię sterującą MultiPad, pięć elektrycznych zaworów hydraulicznych z przełącznikami obsługiwanymi palcami i joystickiem. Ponadto odnajdziemy w nim system automatycznego sterowania MF Guide z rejestracją w oparciu o MF Task Doc i, podobnie jak we wszystkich MF 8S MF Connect telemetry z trzyletnią subskrypcją.

Oferta zastępczej floty ciągników MF Always Running

Wszyscy właściciele ciągników MF 8S będą mogli mieć „spokojne głowy” dzięki bezpłatnej usłudze floty ciągników zastępczych MF Always Running, która jest usługą standardową dla marki MF. Ta wyjątkowa usługa zapewnia tymczasowe użyczenie ciągnika o tej samej mocy i specyfikacji podczas gdy maszyna klient ma prowadzone np. czynności serwisowe.

Źródło: MF