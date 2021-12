Nowy Massey Ferguson 7S.210 o mocy 210 KM na czele serii MF 7S

Massey Ferguson ma wprowadza nowy flagowy model MF 7S.210 o mocy 210 KM, który jeszcze bardziej rozszerza wybór tego producenta w sektorze ciągników do ciężkich prac.

Jak deklaruje producent, dzięki silnikowi AGCO Power o mocy 210 KM i pojemności 6,6 litra, rozstawowi osi 2,88 m oraz przekładni Dyna-VT w standardzie model MF 7S.210 stanowi doskonały pomost do ciągnika MF 8S.205 o mocy 205 KM, rozstawie osi 3,05 m i silniku o pojemności 7,4 litra.

– Firma Massey Ferguson stara się zapewnić klientom rozmiar, moc i specyfikacje, które

dokładnie odpowiadają ich potrzebom – mówi Thierry Lhotte, Vice President & Managing

Director Massey Ferguson, Europe & Middle East.

– Teraz w przedziale 200 KM oferujemy wybór pomiędzy kompaktowym, ale wydajnym

modelem MF 7S.210 lub ciężkim MF 8S o większej ramie. Jednocześnie wybór

specyfikacji Efficient lub Exclusive pozwala użytkownikom na dostosowanie ciągnika do

ich potrzeb – dodaje.

Wg producenta nowy ciągnik MF 7S.210 charakteryzuje się doskonałym stosunkiem mocy do masy w tym sektorze oraz zapewnia wysoką wydajność, zwrotność i efektywność przy niskim ugniataniu gleby podczas prac polowych. Parametry techniczne ciągnika,

masa całkowita wynosząca 14 t i masa całkowita zestawu wynosząca 44,5 t sprawiają,

że dobrze nadaje się do przewożenia ciężkich ładunków i prac transportowych.

Podobnie jak ciągniki MF 7S model MF 7S.210 został zaprojektowany z myślą o

profesjonalnych operatorach o wysokich wymaganiach w celu zapewnienia im

wysokiego poziomu wytrzymałości, zwrotności, automatyzacji i osiągów. Dzięki

zastosowaniu wielu funkcji serii MF 8S, laureata konkursu Tractor of the Year, ciągnik

ten zapewnia nowy poziom komfortu, kontroli i wygody.

Silnik

Sześciocylindrowy silnik AGCO Power o pojemności 6,6 l wykorzystujący najnowszą

technologię dostarcza maksymalną moc 210 KM i 860 Nm maksymalnego momentu

obrotowego dostępnego dla wszystkich zastosowań. Układ zarządzania mocą silnika

(EPM) automatycznie zwiększa moc do 220 KM i moment obrotowy do 925 Nm (przy

1500 obr./min), gdy jest to najbardziej potrzebne – podczas transportu, pracy z WOM i

przy wysokich wymaganiach hydraulicznych.

Przekładnia

Znana z Massey Ferguson bezstopniowa przekładnia Dyna-VT ECO jest standardowym

wyposażeniem ciągnika MF 7S.210. Zapewnia płynną zmianę prędkości oraz godzi

doskonałą kontrolę z oszczędnością, umożliwiając osiągnięcie prędkości 40 km/h przy

zaledwie 1450 obr./min. Nowy tryb automatyczny zapewnia płynniejszą pracę i większą oszczędność. Dostosowuje on optymalne obroty silnika do obciążenia oraz prędkości i może być z łatwością obsługiwany za pomocą pedału lub dźwigni Multipad.

Wygodne kompleksowe sterowanie

Model MF 7S.210 jest wyposażony w nową dźwignię Multipad oraz wszechstronny

podłokietnik sterujący połączony z fotelem zarówno w wersji Exclusive jak i Efficient.

Ten łatwy w obsłudze, kompatybilny z ISOBUS przyrząd sterujący umożliwia wygodny

dostęp do wszystkich funkcji, w tym do przełącznika dźwigni sterowania podnośnikiem,

ustawień tempomatu, wstępnych ustawień trybu jazdy i aktywacji MF Guide. Zawiera on

również mikrojoystick do obsługi dwóch elektrycznych zaworów hydrauliki zewnętrznej.

Nowa dźwignia wielofunkcyjna zapewnia łatwe sterowanie ładowaczem i przednim podnośnikiem. Oprócz obsługi zaworów hydrauliki zewnętrznej umożliwia ona operatorowi zmianę kierunku jazdy i prędkości ciągnika.

Cicha, wygodna i klimatyzowana kabina

Operatorzy ciągników MF 7S.210 mogą korzystać ze znaczących ulepszeń kabiny,

które zostały wprowadzone po raz pierwszy w nagrodzonym tytułem Ciągnika Roku

modelu MF 8S, obejmujące nowy podłokietnik, kontroler Multipad oraz zmodernizowane

funkcje łączności.

Dzięki nowemu układowi klimatyzacji w kabinie jest teraz do 4°C chłodniej niż wcześniej.

Operatorzy docenią również nowy, bardziej komfortowy fotel z zawieszeniem

pneumatycznym dostępny w standardzie. Opcjonalny podgrzewany fotel ze zwiększoną

wentylacją wykończony prawdziwą skórą jest wyposażony w DDS (Dynamic Damping

System) z amortyzacją boczną, która automatycznie reaguje na wielkość nierówności.

Wszystkie elementy sterujące są łatwo dostępne i rozmieszczone w wygodny i logiczny

sposób, nowy Multipad zapewnia prostą, kompleksową obsługę oraz klawiaturę do

obsługi rzadziej używanych funkcji.

Na zewnątrz zastosowano oświetlenie robocze LED oraz listwę oświetleniową na

masce silnika, co zapewnia dużą ilość światła, opcjonalnie ciągnik można wyposażyć w

16 reflektorów roboczych LED. Istnieje również możliwość zamontowania dachu Visio

Roof użytecznego podczas obsługi ładowacza, który zapewnia doskonałą widoczność

ładunku w całym zakresie podnoszenia.

Dodatkową wygodę zapewnia amortyzowana oś przednia i mechaniczne zawieszenie

kabiny w ciągnikach serii Efficient oraz aktywny układ mechaniczny w serii Exclusive.

Przejrzysty ekran dotykowy

Operatorzy docenią zmodernizowany terminal Datatronic 5 wyposażony w znacznie

jaśniejszy i bardziej przejrzysty dziewięciocalowy ekran dotykowy zastosowany w celu

redukcji odblasków. Jego obsługę ułatwiają też intensywniejsze kolory, czarne tło oraz

nowe skróty funkcjonalne na stronie głównej.

Nowością jest również opcja MF E-Loader, która zwiększa dokładność załadunku,

wydajność i bezpieczeństwo oraz umożliwia kontrolę i ustawienie nowej funkcji

wytrząsania łyżki Bucket Shake.

Łączność zwiększa precyzję

Terminal Datatronic 5 nie tylko umożliwia zarządzanie wszystkimi funkcjami ciągnika,

ale również uruchamianie pakietu Precision Farming od MF Technologies dzięki

łączności ISOBUS i sygnałowi GPS. Należą do niego funkcje MF Guide z szybkim

trybem „Go-Mode”, jak MF Section Control służąca do zmniejszenia zakładek i

precyzyjnego dawkowania zmiennego za pomocą trybu MF Rate Control, która w celu

zwiększenia precyzji obsługuje teraz do 96 sekcji.

Dane zbierane i zapisywane automatycznie w MF TaskDoc przenoszone są za

pośrednictwem karty pamięci USB. Opcja MF Task Doc Pro pozwala na

bezprzewodową synchronizację planów aplikacji z oprogramowaniem do zarządzania

gospodarstwem.

Nowa opcja Datatronic 5 umożliwia obsługę radia, telefonu komórkowego i multimediów

za pośrednictwem ekranu z wejściami Bluetooth, USB czy Aux. Dzięki temu operatorzy

są powiadamiani o połączeniach przychodzących, a także, podobnie jak w

samochodzie, mogą łączyć się z innymi urządzeniami i obsługiwać je.

Jak pozostałe modele serii MF 7S traktor MF 7S.210 może być w pełni skomunikowany

z systemem telemetrii MF Connect objętym pięcioletnią subskrypcją w standardzie. Ten

przydatny system monitorowania w czasie rzeczywistym dostarcza cenne dane na

temat zużycia paliwa, lokalizacji maszyny oraz monitorowania kodów błędów.

Nowa funkcja Geofencing usprawnia zarządzanie logistyką i bezpieczeństwo poprzez

wysyłanie powiadomień na smartfony i urządzenia, gdy maszyny opuszczają lub

wjeżdżają na wcześniej zdefiniowane obszary.

Moc, stabilność i zwrotność

Model MF 7S.210 łączy w sobie stabilność i zwrotność dzięki rozstawowi osi o długości

2,88 m i wytrzymałemu, specjalnie ukształtowanemu podwoziu zapewniającym promień

skrętu wynoszący zaledwie 4,93 m.

Wyważone maszyny charakteryzują się również bardzo dobrym stosunkiem

mocy do masy oraz imponującą masą całkowitą zestawu wynoszącą 44,5 t. Udźwig

podnośnika trzypunktowego wynoszący 9600 kg z tyłu i 4000 kg z przodu, masa

całkowita do 14 t oraz 210 KM mocy maksymalnej sprawiają, że idealnie nadają się one

do pracy z kombinacjami zwiększającymi wydajność z przodu i z tyłu.

Duży rozstaw osi sprzyja poprawie przyczepności i stabilności zwiększonej dodatkowo

dzięki tylnym oponom o średnicy do 42 cali, które umożliwiają również zmniejszenie

nacisku na podłoże. Do ciężkich prac dostępny jest szeroki wybór balastów, które

można łatwo zdemontować, by wykorzystać zwinność ciągnika w pracy i transporcie.

Styl i funkcjonalność

Nowy, atrakcyjny design neo-retro jest wyrazem szacunku dla dziedzictwa marki

Massey Ferguson i nowoczesnej stylistyki. Stanowi on kontynuację nowego stylu

rodziny maszyn wprowadzonego w modelu MF 8S i posiada nową interpretację ikony

MF pochodzącej z serii MF 100 – szarego paska w kształcie szabli wzdłuż maski i

motywu chomąta.

Smukła, wąska maska silnika o „linii osy” poprawia widoczność, a wycięcia

współpracują z odpowiednio kształtowanym podwoziem, umożliwiając duży skręt kół i

optymalną zwrotność.

Źródło: Massey Ferguson