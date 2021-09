Nowy Massey Ferguson 6S w stylistyce neo-retro

W czasie niedawnej konferencji Born to Farm, firma Massey Ferguson zaprezentowała nową serię ciągników 6S o mocy od 135 do 200 KM. Maszyny te nie tylko nawiązują do nowej stylistyki neo- retro ale mają również być początkiem znacznie wyższego poziomu kontroli i komfortu.

W skład tej gamy traktorów wchodzi 5 czterocylindrowych ciągników o mocy od 135 do 180 KM (150 do 200 KM z EPM), które zastąpią maszyny MF 6700 serii S. Podobnie jak ich poprzednicy nowa Seria MF 6S dostarcza moc i moment obrotowy większego sześciocylindrowego modelu ze wszystkimi zaletami mniejszego ciągnika.

Wraz z serią MF 6S Massey Ferguson wprowadza najwyższy poziom komfortu i ulepszone elementy sterujące. Nowa klimatyzacja sprawia, że kabina jest chłodniejsza, a inne zmiany uczyniły z niej jeszcze cichsze (70 dB) miejsce pracy.

Ciągniki te zyskują również nowe ważne funkcje, elementy sterujące i łączność, wprowadzone po raz pierwszy we flagowym ciągniku MF 8S, który nie tylko zdobył tytuł Ciągnika Roku 2021, ale również otrzymał niedawno prestiżową nagrodę Red Dot: Product Design 2021 Award.

Operatorzy powinni docenić nowy, bardziej komfortowy, standardowy fotel z zawieszeniem pneumatycznym. Opcjonalny podgrzewany fotel wykończony prawdziwą skórą i ze zwiększoną wentylacją, wyposażony jest w DDS (Dynamic Damping System) z amortyzacją boczną, która automatycznie reaguje na wielkość nierówności.

W wersji Exclusive i Efficient dostępny jest również nowy podłokietnik połączony z fotelem zawierający wszystko, czego operatorzy potrzebują do obsługi silnika, przekładni, hydrauliki, podnośnika i WOM, a także przełączniki do radia i telefonu.

Dodatkową poprawę komfortu zapewnia opcjonalne mechaniczne lub aktywne mechaniczne zawieszenie kabiny, a także opcja zawieszonej osi przedniej. Operatorzy ładowaczy powinni doenić z kolei opcję Visio Roof, która znacznie poprawia widoczność podczas prac przeładunkowych, zapewniając dobrą widoczność ładunku w całym zakresie podnoszenia.

Wszystkie główne funkcje ciągnika są obsługiwane za pomocą jednego nowego przyrządu sterującego Multipad kompatybilnego z systemem ISOBUS. Dźwignia ta zawiera nowy przełącznik kołyskowy do sterowania podnośnikiem, ustawienie tempomatu, wstępne ustawienia trybu jazdy i aktywację funkcji MF Guide. Zawiera on również mikrojoystick do obsługi dwóch elektrycznych zaworów hydrauliki zewnętrznej. Inna opcja wielofunkcyjnego joysticka umożliwia proste i wygodne sterowanie opcjonalnym ładowaczem lub przednim podnośnikiem. Służy nie tylko obsługi zaworów hydrauliki zewnętrznej, ale umożliwia też operatorowi zmianę kierunku jazdy i prędkości ciągnika.

Znaczące zmiany zaszły również w terminalu Datatronic 5, które nie tylko zwiększają funkcjonalność, ale również ułatwiają jego obsługę. Dzięki jaśniejszemu 9-calowemu ekranowi dotykowemu z powłoką antyodblaskową operator posiada łatwy dostęp do nowych funkcji. Obsługa w stylu tabletu umożliwia szybki i łatwy dostęp do ustawień i ich zmianę. Nie tylko pozwala na zarządzanie wszystkimi funkcjami ciągnika, ale również wszystkimi technologiami MF, w tym MF Guide i funkcją szybkiego ustawiania „Go Mode”, jak również MF Section Control, MF Rate Control oraz danymi MF Task Doc.

Nowością w wersjach Exclusive i Efficient jest opcja, która pozwala na obsługę radia, telefonu komórkowego i mediów za pośrednictwem ekranu Datatronic 5. Nowością jest również opcja MF E-Loader, która zwiększa dokładność załadunku, wydajność i bezpieczeństwo oraz umożliwia kontrolę i ustawienie nowej funkcji Bucket Shake. Pozwala to operatorom na ważenie poszczególnych ładunków w widłach lub łyżce i zapis wagi każdego elementu, ładunku lub zadania, który może być przesyłany jako zwykły arkusz kalkulacyjny.

W celu zapewnienia większej elastyczności dostępny jest również zaktualizowany terminal Fieldstar 5, który umożliwia operatorom wykonywanie wszystkich czynności inteligentnego rolnictwa na oddzielnym ekranie.

Wszystkie ciągniki MF 6S są napędzane najnowszymi silnikami AGCO Power, które w zależności od modelu zapewniają maksymalną moc od 135 do 180 KM z możliwością jej zwiększenia o 15 lub 20 KM. Wraz ze wzrostem mocy wzrasta również moment obrotowy – nawet o 40 Nm w największym modelu MF 6S 180. Maszyny współpracować mogą z przekładniami Dyna-VT Super Eco lub Dyna-6 Super-Eco semi-powershift z AutoDrive.

Obie przekładnie wyposażone są w dźwignię MF Power Control umieszczoną po lewej stronie kolumny kierownicy, która zapewnia zmianę z możliwością regulacji. Dźwignia ta umożliwia również zmianę biegów w górę lub w dół oraz wybór biegu jałowego.

Natomiast dzięki udźwigowi tylnego podnośnika do 9,6 t i wydajnemu układowi hydraulicznemu typu CCLS (Closed Centre Load Sensing) o wydatku 110 l/min ciągniki z łatwością powinny poradzić sobie z obsługą szerokiej gamy dużego, nowoczesnego osprzętu rolniczego. Ci, którzy potrzebują większego przepływu, mogą wybrać opcję 150 l/min w modelach Dyna-6. Ciągniki Dyna-VT są wyposażone w opcję 190 l/min.