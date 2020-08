Nowy Lexion z prestiżową nagrodą za design

Nowa generacja kombajnów zbożowych Lexion zdobyła nagrodę iF Gold Award 2020, a projektanci Claas Alain Blind i Thomas Wagner mogli w ostatnich dniach odebrać to trofeum. Dotarło ono do Harsewinkel drogą pocztową, ponieważ z powodu pandemii odwołana została uroczysta ceremonia wręczenia nagród w berlińskim teatrze Friedrichstadt-Palast.

Kombajn przekonał jury prestiżowego międzynarodowego konkursu designu w kategorii „Produkt” dzięki optymalnemu połączeniu ergonomii i wzornictwa. Miejsce na najwyższym stopniu podium kombajnu Lexion to zasługa przede wszystkim w pełni przeszklonej kabiny, która oferuje operatorowi dobrą widoczność na wszystkie strony oraz większego zbiornika ziarna, który zapewnia wyższą wydajność.

– Lexion to pierwszy model Claas o autorskiej stylistyce Y, który otrzymał takie wyróżnienie – mówi Alain Blind, który w Claas jest odpowiedzialny za design. – Design Y wyróżnia wszystkie nowe samobieżne maszyny CLAAS, uosabiając ich dynamikę i moc – dodaje.

Zespół Claas Corporate Industrial Design po raz pierwszy zgłosił swoją kandydaturę do nagrody i od razu wywalczył złoty medal. iF Gold Awardto specjalne, dodatkowe wyróżnienie w konkursie przyznawane produktom, które w szczególnym stopniu przekonały jury złożone z renomowanych projektantów i przedsiębiorców. Spośród około 1500 zwycięzców tylko 75 zostało wyróżnionych złotym medalem. Nagroda jest zatem symbolem osiągnięć i innowacji w dziedzinie designu.

iF Design Award to znana na całym świecie nagroda w dziedzinie designu, która od 1953 roku jest corocznie przyznawana wybranym produktom przemysłowym. W tym roku ocenionych zostało ponad 7000 zgłoszeń z ponad 50 krajów.

Źródło: Claas