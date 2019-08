Nowy LEXION 2. generacji

CLAAS prezentuje drugą generację kombajnów LEXION. Dostępne jest siedem maszyn hybrydowych i sześć modeli z wytrząsaczami z silnikiem o mocy od 313 KM do 790 KM, aby spełnić wymagania użytkownika z zakresu charakterystyki eksploatacyjnej oraz jakości słomy. Za sprawą APS SYNFLOW HYBRID oraz APS SYNFLOW WALKER, zarówno maszyny hybrydowe, jak i z wytrząsaczami są wyposażone w nowe zespoły młócące, które są zarówno niezwykle skuteczne, jak i efektywne. System wspomagania operatora CEMOS AUTOMATIC w nowym kombajnie LEXION 2. generacji zapewnia jeszcze wyższy poziom funkcjonalności, poprzez automatyczne i inteligentne sterowanie i optymalizację ustawień maszyny. Wyposażony w nowy podłokietnik, CEBIS posiada teraz ekran dotykowy i oferuje bardziej zintegrowane funkcje oraz maksymalny poziom łatwości w obsłudze. Nowa koncepcja napędu z kilkoma pasami napędowymi zapewnia maksymalny poziom niezawodności i pełnej gotowości maszyny do pracy.

Skuteczny dzięki nowym zespołom młócącym

Nowe zespoły młócące APS SYNFLOW HYBRID oraz APS SYNFLOW WALKER zapewniają znacznie lepszą charakterystykę pracy w zakresie omłotu i oddzielania. Obecnie oba nowe układy współpracują z bębnem młócącym o średnicy 755 mm z 10 cepami. APS SYNFLOW WALKER (kombajny wytrząsaczowe) posiadają nowy, dodatkowy bęben separujący, o średnicy 600 mm za bębnem młócącym. Nowy zespół młócący umożliwia uzyskanie wydajności do 25% wyższej w porównaniu z dotychczasową serią kombajnów wytrząsaczowych LEXION.

W przypadku mechanizmy młocącego APS SYNFLOW HYBRID, średnica bębna podającego została zwiększona do 600 mm w celu zapewnienia optymalnego przepływu plonu do rotorów.

Opcje nowego zbiornika na ziarno o pojemności do aż 18.000 litrów i rekordowej szybkości rozładunku do 180l/s przyczyniają się do podniesienia wydajności rozładunku.

Precyzja dzięki zaawansowanej technologii

I w tym przypadku nowy LEXION, CEMOS AUTOMATIC dokonuje automatycznej regulacji ustawień maszyny w celu uzyskania optymalnej wydajności i jakości omłotu.

Nowym rozwiązaniem jest również FIELD SCANNER prowadzący maszynę wzdłuż brzegu łanu lub ścieżki przejazdowej. Wbudowany w dach kabiny, wykorzystuje sygnał wykrywania przedpola i w dopasowaniu do szerokości przyrządu prowadzi odpowiednio maszynę.

Nowy QUANTIMETER może kalibrować z poziomu kabiny i dokonywać pomiaru bez konieczności znajomości ciężaru tysiąca ziaren.

DYNAMIC POWER jest obecnie dostępny również w kombajnie LEXION i dokonuje on elastycznej regulacji mocy silnika zgodnie z warunkami pracy.

Komfortowy za sprawą nowej kabiny

Projekt nowej kabiny zapewnia operatorowi więcej przestrzeni i jeszcze wyższą dźwiękoszczelność. Nowy podłokietnik jest wyposażony w regulowany terminal ekranu dotykowego CEBIS i bardzo dużą liczbę wbudowanych funkcji, a tym samym pozwala na szybką, intuicyjną obsługę maszyny.

Wiele funkcji, takich jak zmiana zakresu prędkości obrotowej bębna młócącego lub rozdrabniacza słomy można uruchamiać z kabiny. Prosta procedura wymiany klepiska, pozwala na szybkie dopasowanie maszyny do różnych zastosowań.

Zwiększony kąt obrotu sprawia, że rura do opróżniania jest doskonale widoczna z kabiny. W nowych kombajnach LEXION 2. generacji dostęp do zbiornika ziarna jest jeszcze łatwiejszy, aby dokonać bez użycia narzędzi regulacji przysłon ślimaków wygarniających.

Niemalże wszystkie nowe modele LEXION 2. generacji są dostępne z napędem gąsienicowym TERRA TRAC. Osiągać mogą one maksymalną prędkość 40 km/h przy zapewnieniu maksymalnego poziomu ochrony gleby i komfortu w pracy na polu oraz szybkiego transportu.

Niezawodny we wszystkich warunkach

Nowa koncepcja napędu kombajnu LEXION została zaprojektowana w celu osiągniecia maksymalnej niezawodności. Wymaga on zastosowania mniejszej ilości pasów napędowych, wszystkie warianty zostały wzmocnione i mogą zostać podłączone do centralnego systemu smarowania. Innowacyjny mechanizm chłodzenia DYNAMIC COOLING jest dostępny we wszystkich modelach LEXION 2 generacji i zapewnia jednakowe chłodzenie jednocześnie obniżając nakłady na oczyszczanie filtra powietrza.

Dzięki REMOTE SERVICE, operator uzyskuje optymalne, natychmiastowe wsparcie, aby zapewnić jak najkrótsze okresy przestoju.

Źródło: materiały prasowe CLAAS