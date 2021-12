Nowy kultywator Lemken Karat 10 jeszcze wydajniejszy

Niemiecki producent z Alpen na przyszły sezon uprawowy zaprezentował nową wersję jednej z najpopularniejszych maszyn ze swojej oferty, czyli kultywatorów Karat. W porównaniu do poprzedniego modelu, czyli Karat 9, nowe maszyny Karat 10 mają zapewniać jeszcze większą wszechstronność przy zmniejszonym zapotrzebowaniu na uciąg.

Karat 10 podobnie jak jego poprzednik jest kultywatorem trzybelkowym, jednak teraz, jak zapewnia producent, jego konstrukcja została jeszcze mocniej zoptymalizowana tak aby nowe maszyny były jeszcze wydajniejsze i mniej wymagające pod względem uciągu. Służyć temu ma m.in. rozmieszczenie zębów symetrycznie wokół osi uciągu, dzięki czemu maszyna ma wyjątkowo niskie zapotrzebowanie na uciąg, a jednocześnie zapewnia intensywne mieszanie. Konstrukcja zapewnia również mniejsze wymagania dotyczące trakcji i mniejszy uciąg boczny w porównaniu z poprzednimi modelami.

Jednak układ zębów to tylko jeden z kluczowych obszarów, który firma Lemken jeszcze bardziej ulepszyła w kultywatorze Karat, który od wielu lat odnosi niebywałe sukcesy. W obecnym modelu osprzęt jest dostępny z większą liczbą wariantów wyposażenia i opcji dyszla niż wcześniej, co otwiera jeszcze bardziej wszechstronne zastosowania w profesjonalnej uprawie roślin i pozwala na stosowanie go z ciągnikami o maksymalnej szerokości opon.

Z tego względu poszerzono lemiesze skrzydełkowe do płytkiej uprawy, a alternatywnie do głębokiej uprawy można zastosować wąskie lemiesze. Dodatkowo nowe, specjalnie ukształtowane płyty prowadzące poprawiają efekt mieszania. Karat 10 może być również wyposażony w lemiesze DeltaCut do płytkiej uprawy, które w opcji napawane są węglikiem. Maszyna także jest standardowo wyposażona w system szybkiej wymiany elementów roboczych, który umożliwia operatorom szybkie i łatwe ustawienie głębokości roboczych od 5 do 30 cm.

Na życzenie kultywator jest opcjonalnie dostępny z sekcją prowadzącą. Gwarantować to ma, że duże ilości materii organicznej mogą być jeszcze lepiej wprowadzane do gleby. Talerze zawieszone indywidualnie na resorach piórowych rozdrabniają materię organiczną i rozbijają grube grudki gleby, dzięki czemu maszyna może intensywnie mieszać glebę i pracować bez zapychania. Centralnie regulowane elementy poziomujące znajdujące się za sekcją palców zapewniają z kolei równomierne wypoziomowanie. Opcjonalnie dostępne są również specjalnie ukształtowane koła ostrogowe, które wybiegają przed walec, zapewniając optymalne wyniki, szczególnie podczas pracy na ciężkich glebach.

Nowy kultywator Karat jest dostępny zarówno w wersji zawieszanej, jak i półzawieszanej, o szerokościach roboczych od 3 do 7 metrów. Wspomaganie trakcji i system ContourTrack do pracy w terenie pagórkowatym są dostępne opcjonalnie dla modeli półzawieszanych. Pierwsze modele nowego Karata 10 będą dostępne od lata 2022 roku.