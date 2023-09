Nowy korytarz zbożowy już działa. Spadek cen pszenicy na giełdach

Rynki pszenicy w Paryżu i Chicago zamknęły się w czwartek ze spadkami, dzisiaj 22.09.br. je pogłębiają.

Spadek cen pszenicy na giełdach

Rynki pszenicy w Paryżu i Chicago zamknęły się w czwartek ze spadkami. Na Euronext pszenica z kontraktu na grudzień spadła o 2,25 EUR do 236,25 EUR/t. Na CBoT także spadek o 13 ct/bu do 575,75 ct/bu (198,50 EUR/t), co oznaczało nowe minimum w kontrakcie grudniowym pszenicę w Chicago. Dzisiaj spadki się pogłębiają. Obecnie dla kontraktu grudniowego notowania na Euronext to poziom 235 EUR/t, na CBoT to 198,21 EUR/t.

Wczoraj europejska giełda żyła przetargiem na pszenicę w Algierii, który nie przyniósł jednak oczekiwanego ożywienia. Handlowcy zakładają, że duża część z około 600 tys.t będzie pochodzić z Morza Czarnego, prawdopodobnie więcej z Rumunii i Ukrainy niż z Rosji. Mówi się, że cena CIF płacona przez Algierię waha się w granicach 272–275 UDS/t (255–258 EUR/t). Rozczarowująca była także stosunkowo niewielka ilość 120 tys. ton, którą Egipt kupił w tym tygodniu w przetargu na pszenicę.

Nowy korytarz humanitarny – zbożowy już działa

Do Bosforu w czwartek przypłynął statek towarowy „Resilient Africa” z ładunkiem 20 tys. t pszenicy. Jest to pierwszy statek od zakończenia umowy zbożowej, który dotrze do Turcji przez rurociąg – nowy szlak żeglugowy. Drugi statek towarowy, Aroyat, również opuścił ukraiński port Czarnomorsk koło Odessy i kieruje się na Morze Śródziemne. W zeszłym miesiącu Ukraina utworzyła „korytarz humanitarny”, poprzez który, wykorzystując statki jest w stanie wprowadzać towary rolne na rynek światowy nawet bez umowy zbożowej.