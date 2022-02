Nowy John Deere 6R 185 ze świetnym wynikiem spalania w transporcie

Transport drogowy jest częścią codziennej pracy rolników i usługodawców. Nowy ciągnik 6R 185 zaprojektowano specjalnie do tego celu, dzięki czemu jest bardzo ekonomiczny co potwierdzono w niezależnym teście DLG.

Zaledwie trzy miesiące po wprowadzeniu na rynek model John Deere 6R 185 wyposażony w mocny sześciocylindrowy silnik został oficjalnie ogłoszony najbardziej oszczędnym ciągnikiem o mocy poniżej 250 KM w zastosowaniach drogowych.

W teście DLG PowerMix Transport 2.0 nowy model 6R 185 zużył zaledwie 355 g/kWh oleju napędowego i 14 g/kWh płynu DEF. W zależności od regionalnych cen oleju napędowego i płynu DEF pozwala to na oszczędności do 2 EUR/godz. podczas transportu, co oznacza, że rolnicy i usługodawcy mogą jeszcze bardziej obniżyć koszty operacyjne.

Jak informuje producent jest to dowód na to, że ciągnik 6R 185 sprawdza się znakomicie w zastosowaniach drogowych. Przy niskiej masie własnej wynoszącej 7,9 t osiąga maksymalną moc 234 KM z inteligentnym zarządzaniem mocą. Ponadto w modelu 6R 185 zastosowano bardzo wydajną przekładnię AutoPowr oraz sprawdzony silnik PowerTech PVS o pojemności 6,8 l.

Wynik ten sprawia, że ciągnik 6R 185 ugruntowuje swoją mocną pozycję w gamie modeli serii 6R.

Wcześniej model 6R 250 osiągnął najlepsze wartości w teście PowerMix w klasie mocy powyżej 250 KM. W rezultacie ciągnik jest nadal niekwestionowanym liderem.

Wszystkie ciągniki John Deere przetestowano zgodnie z rygorystycznymi wymaganiami testu DLG PowerMix Transport w centrum testowym DLG w miejscowości Groß-Umstadt. Cykle testowe na drodze obejmują jazdę w typowych warunkach eksploatacyjnych z niskimi i wysokimi obciążeniami.