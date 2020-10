Nowy, innowacyjny robot Euromilk

EM QUBE, bo o nim mowa, to system przeznaczony do automatycznego żywienia bydła mlecznego paszą TMR. Urządzenie zdecydowanie przewyższa swoją funkcjonalnością dotychczasowe projekty. Jak deklaruje producent, jest to pierwszy taki produkt na rynku światowym.

Precyzyjne żywienie, uwzględniające potrzeby różnych grup żywnościowych, to przyszłość rolnictwa. Odpowiedzią firmy Euromilk na oczekiwania innowacyjnego rolnictwa jest właśnie EM QUBE. Częste zadawanie świeżo pobranej paszy zwiększa wydajność stada. Magazynowanie potrzebnych surowców do przygotowania paszy TMR w kuchni paszowej zmniejsza czas zaangażowania rolnika w cały proces. Kuchnię paszową EM QUBE wystarczy napełnić raz na kilka dni. Jest to urządzeniem w pełni elektryczne co pozwala na zaoszczędzenie kosztów pracy i dbanie o środowisko.

W pełni zautomatyzowane urządzenie jest kontrolowane za pomocą komputera lub smartfona. Inteligentny system zarządzania robotem pozwala na podzielenie stada na wiele grup żywnościowych, posiadających niezależne recepty żywieniowe

oraz strategie wyjazdów. Robot sam ładuje, miesza i rozdaje pasze objętościowe jak i treściwe według ściśle ustalonej receptury.

Urządzenie składa się z trzech doskonale współpracujących podsystemów: samojezdnego wozu paszowego, wieży załadowczej i systemu zarządzania. Wóz paszowy wyposażony jest w kosz o objętości ok. 2 m³ z ślimakiem z napędem elektrycznym. Cięcie i mieszanie paszy odbywa się podczas pobierania jej z magazynów co pozwala na zoptymalizowanie czasu jej przygotowywania. Wieża załadowcza wyposażona jest w frez pobierający paszę z każdego możliwego sposobu jej magazynowania: bele, kostki, pryzma. Ponadto ładuje akumulatory robota w momencie podłączenia do niej dzięki czemu nie ma potrzeby montażu stacji ładującej czy też dodatkowego czasu potrzebnego do naładowania robota. Ładowanie paszy i akumulatorów odbywa się jednocześnie.

System zarządzania robotem jest prosty i intuicyjny, a ponadto zawiera wszystkie niezbędne elementy do prawidłowego zarządzania posiadanym stadem. Kompaktowość urządzenia eliminuje potrzebę szerokich korytarzy lub wysokich przejazdów. W tradycyjnych systemach żywienia, zwierzęta odsuwają pokarm od siebie, co sprawia, że w pewnym momencie pożywienie jest poza ich zasięgiem. EM QUBE eliminuje ten problem dzięki ciągłemu podsuwaniu paszy na stole paszowym za każdym przejazdem dzięki idealnie wyprofilowanego podwoziu.

Jak deklaruje prooducent, nowy robot to również idealna propozycja dla gospodarstw powyżej 200 szt. krów – jedna wieża załadowcza może współpracować z dwoma robotami EM QUBE. To wyjątkowo prosta koncepcja: podczas gdy jedno urządzenie karmi zwierzęta, drugi robot pracuje z frezem załadowczym i przygotowuje pokarm. Po pewnym czasie następuje zmiana i opróżniony paszowóz podłącza się do modułu, a ten z przygotowanym pokarmem żywi zwierzęta.