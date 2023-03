Nowy gąsienicowy ciągnik od Landini

Podczas targów Agrotech Kielce 2023 które odbędą się w dniach 17-19.03.2023 po raz pierwszy w Polsce zostanie zaprezentowany Landini Trekker4, czyli mały, gąsienicowy ciągnik do sadów i winnic.

Modele 4-085, 4-095, 4-105, 4-110 i 4-120 oferują moc w zakresie od minimum 75 KM do maksimum 112 KM spełniając jednocześnie najnowszą normę Stage V. Takie same wymiary i wysokość jak w wersji Stage IIIB sprawiają, że Trekker4 nadaje się do pracy w sadach (wersja F) i w górach (wersja M). Jego stylistyka jest zgodna z nowym stylem przyjętym dla nowej rodziny produktów Landini.

Najważniejsza innowacja dotyczy platformy, która jest całkowicie odizolowana od pojazdu i komory silnika. Rozwiązanie to zapewnia całkowitą izolację od ciepła i drgań, przy wyraźnej poprawie komfortu. Widoczność przednia i boczna oraz ergonomia zostały poprawione dzięki zoptymalizowanemu fotelowi kierowcy oraz całkowicie przeprojektowanej bocznej konsoli sterowania.

Jako opcja, nowa 6-cio słupkowa kabina, dostępna z systemem filtracji kategorii 2, klimatyzacją i radiem, chroni operatora przed kurzem, hałasem i czynnikami atmosferycznymi przez cały rok. Przekładnia 16 + 8 działa wyposażona jest w rewers zsynchronizowany (zaleta w porównaniu z konkurencją) i może być skonfigurowana z nadbiegiem, aby zwiększyć prędkość maksymalną do 15 km/h, lub alternatywnie z biegami pełzającymi, które pozwalają na osiągnięcie minimalnej prędkości 300 metrów na godzinę.

Gąsienice są dostępne w wersji stalowej lub gumowej. W wersji F o szerokości 1100 mm, półsmarowane gąsienice stalowe mają szerokość od 310 do 360 mm, natomiast w wersji M o rozstawie kół 1300 mm, te same gąsienice są dostępne w szerokości 400 lub 450 mm. Gumowe podeszwy w obu wersjach mają szerokość 400 mm, a szerokość pojazdu 1132 mm w modelu F i 1300 mm w modelu M. Pedały hamulca są zamontowane w stylu samochodowym i sterowane hydraulicznie, z korzyścią dla komfortu i bezpieczeństwa.

Zbiorniki, jeden z tyłu i jeden z boku, są połączone ze sobą i mają łączną pojemność 85 litrów, co pozwala na maksymalną autonomię pracy w ciągu dnia w polu. Trekker4 posiada podwójny obwód hydrauliczny, z pompą o wydajności 28,5 l/min do układu kierowniczego i pompą o wydajności 42 l/min do zasilania podnośników oraz zaworów. Do podstawowego wyposażenia można dodać 3 tylne zawory hydrauliczne, ale dwa kolejne można dodać opcjonalnie, aby uzyskać w sumie 5, z opcjonalnymi 6 przednimi szybkozłączami i rozdzielaczem przepływu.

Tylny podnośnik, jeszcze bardziej ulepszony w stosunku do poprzedniej wersji i wzbogacony o opcjonalny ELS, ma maksymalną nośność 3150 kg w standardowej konfiguracji i 4500 kg, gdy jest wyposażony w 2 dodatkowe siłowniki hydrauliczne.