Nowy frez z serii SC w ofercie Dewulf

Dewulf przedstawia frez SC 360 o szerokości 3,6 m, który można montować z przodu lub z tyłu ciągnika. Po wprowadzonych wcześniej na rynek frezach SC 300 i SC Compact jest to trzeci model z serii SC.

Frez SC 360 został stworzony dla plantatorów sadzących swoje uprawy w 4 rzędach o szerokości 90 cm, potrzebujących dobrego przygotowania zagonów uprawowych. Frez może być montowany zarówno na przednim jak i tylnym TUZ. W przypadku montażu z przodu maszyny można z łatwością używać w połączeniu z sadzarką do ziemniaków, by proces sadzenia był bardziej efektywny. Jak twierdzi producent, frez SC 360 to maszyna niezawodna, samoczyszcząca się, o niskich wymaganiach z zakresu serwisowania.

Jak zapewnia producent, dzięki dużej średnicy wirnika wynoszącej 650 mm maszyny firmy Dewulf z serii SC orzą głębiej niż większość innych frezów z tej samej kategorii. Dzięki temu uwolniona zostaje duża ilość luźnej gleby w celu optymalnego uformowania redliny i zapewnienia uprawom najlepszych warunków do wzrostu. Model SC 360 jest wyposażony w aż 132 haki ze stali hartowanej do obróbki dowolnego rodzaju gleby. Frez dostępny jest w wersjach z różnymi opcjami, jak np. redlice czy rolki rozbijające bryły ziemi.